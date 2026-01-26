Nos dejó Vicente. Unos años después de su compañera Marcolina, y ya desaparecidos camaradas como Fausto y Anita, nos deja uno de los protagonistas de la lucha contra el franquismo en Asturias que mantuvo un compromiso toda su vida y fue toda una institución en Langreo. Va desapareciendo poco a poco la generación que conquistó la democracia, las libertades y los derechos laborales en nuestro país.

Vicente Gutiérrez Solís entró en el PCE en los años 50, jugando un papel muy importante en la organización del partido en el valle del Nalón y en las movilizaciones obreras desarrolladas por las incipientes comisiones obreras, pagando un alto precio personal de represión con torturas y prisión y laboral. Tras la llegada a la democracia siguió jugando un papel relevante en el Partido Comunista de Asturias y sobre todo en Langreo, donde fue cabeza de lista del PCE en elecciones municipales, vicealcalde y concejal tres legislaturas.

Vicente fue relevante en la incorporación al PCE y a la lucha obrera de varias generaciones de militantes, con influencia también en la organización de las Comisiones Obreras y el surgimiento de IU, en Asturias pero sobre todo en Langreo y el valle del Nalón, abierto siempre a aconsejar a cualquier militante nuevo. Vicentón fue ejemplo de militancia abnegada para lograr una sociedad justa y la liberación de la clase obrera. Y mantuvo su compromiso toda su vida.

Tras dejar la militancia política en primera línea se centró en el movimiento vecinal, siendo el alma de la Asociación de Vecinos Torre de los Reyes y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Langreo, llegando a presidir Cavastur. Tuvo también una participación importante en el movimiento memorialista, participando en la querella argentina junto con Gerardo Iglesias y Fausto, entre otros.

Fue un ejemplo a seguir, un modelo de vida militante, de los imprescindibles. n