Pinzas o máscaras de gas

Cuesta trabajo abordar un asunto tan actual y preocupante como éste de la contaminación medioambiental en Langreo. A primera vista podría parecer cosa de nuestro pasado industrial. La Felguera fue ejemplo de población contaminada en proporción directa a su intensa actividad siderometalúrgica, en un contexto político, económico y cultural en el que la conciencia medioambiental distaba mucho de estar, como en cambio está hoy, en el centro de nuestras preocupaciones.

Durante los años 80, al calor de la incipiente regeneración democrática y la estrenada libertad disfrutamos de la frescura reivindicativa de Pepe, sobradamente recordado como entrañable vecino que fue del Barrio de Urquijo, estrella local del rock y más tarde bedel en el Instituto Santa Bárbara. Los más veteranos podemos recordar que su fisonomía le valiera el cariñoso sobrenombre de Jesucristo y que se atrevió a ejercer de redentor de la contaminación atmosférica haciendo ostensible su protesta contra la calidad del aire en sus habituales paseos por el Parque Viejo y la Calle Gregorio Aurre provisto de una auténtica y llamativa máscara de gas, una imagen rompedora que removió entonces nuestra conciencia ecológica.

Quién nos iba a decir que tantos años después veríamos a muchos de nuestros vecinos manifestarse en los mismos lugares con pinzas en las narices. Tiene narices, sí, que habiendo perdido la pujanza industrial de antaño y tras la sangría de puestos de trabajo que hubimos de sufrir, ni siquiera asi el medio ambiente termine de sernos propicio.

Algunos dirán que están en juego unos muy respetables puestos de trabajo. Si así fuera, porque no exista una solución técnica, habrá sido un error de planificación empresarial y un cúmulo de desacertadas decisiones administrativas que han dado como resultado la inadecuada ubicación o instalación en la proximidad de nuestro centro urbano de una industria cuyos procesos productivos causan unos niveles de contaminación incompatibles con la más elemental calidad de vida. Y aun está por ver que lo peor no sea la pestilencia, que como síntoma de insalubridad nos atosiga, si no lo que el hedor esconda. Es decir, el grado de toxicidad que pueda llevar aparejado. Porque si por el humo se sabe donde está el fuego, es muy probable que los malos olores nos estén señalando el foco de un peligro potencialmente superior a la mera incomodidad olfativa.

Por eso, asistir a la concentración de la Plataforma Ciudadana es una prioridad en defensa de la salubridad pública, no solo para los olfatos mas sensibles o para los vecinos más expuestos por la proximidad al foco, si no para todos los langreanos. Juntos una vez más en la calle, contra la carta blanca para quienes quieren hacer de su capa un sayo y contaminar tomando como rehenes de tan injusta situación a los trabajadores. Porque como siempre, también hoy, Langreo defenderá en la calle los puestos de trabajo, pero no a costa de que nadie nos explote o pueda envenenarnos impunemente.

Me consta que el Ayuntamiento de Langreo, dentro de sus competencias, tiene en marcha procedimientos para el control y reversión de tan intolerable situación, pero es uregente redoblar esfuerzos, acelerar las soluciones promoviendo, colaborando y usando en lo necesario la movilización ciudadana como palanca para llamar a capítulo al resto de las administraciones. Los convocantes de la concentración del día de hoy han tenido el acierto de dirigirse también recientemente a la Consejería de Medio Ambiente, que tiene las competencias y la autoridad suficiente para exigir la paralización temporal de todas las actividades contaminantes hasta tanto hayan sido sometidas a la pertinente inspección y evaluación de impacto ambiental. Sin descartar la adopción de medidas cautelares urgentes tales como la suspensión de aquellas actividades de reciclaje o almacenamiento de residuos que fundadamente constituyen la fuente de tan intolerable contaminación.

-----------------------------------------------

Julio César Menéndez es abogado, de La Felguera