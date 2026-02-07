Tiempos nuevos, nostalgias pretéritas

Las cuencas mineras presentaron en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) celebrada en Madrid hace unas fechas su legado minero-industrial como un potente motor cultural y turístico. Una actividad apoyada principalmente en los vestigios y reliquias de un pasado aún imperfecto.

El turismo no es una iniciativa novedosa en las Cuencas. A principios del siglo XX, y durante algunos años y con objetivos diferentes a los actuales, tuvo lugar en Langreo una original experiencia turística impulsada por el alcalde Antonio María Dorado que llegó a reunir a “cientos de visitantes” cada verano en torno a la fuente de Lada, con la actividad minero-industrial como telón de fondo. Y durante la II República eran frecuentes anuncios como este: "¡Turistas! Visitando la cuenca carbonífera de Langreo, conoceréis el valle más importante en lo concerniente a la hulla".

Más allá de cualquier nostalgia, se observa un primer contraste (hay otros muchos) entre los propósitos expresados en FITUR y los períodos de auge económico en los que las empresas de las Cuencas exhibían los productos más avanzados de la civilización industrial en las Exposiciones Universales de Londres, París y otras naciones europeas. Y hay una diferencia más radical en la apreciación valorativa de ambas épocas.

En la primera mitad del siglo XIX, el financiero Alejandro Aguado, promotor de la carretera carbonera y propietario de minas en Langreo y Siero, declaraba contundente sobre el porvenir de los valles mineros: “Donde hay carbón hay de todo”. Y casi dos siglos después, y por razones que ahora sería largo exponer, la dirigente de Greenpeace, Raquel Montón Valladares, sostiene con la misma firmeza: “O acabamos con el carbón o el carbón acaba con nosotros”. Valoraciones que sintetizan dos épocas que, sin embargo, están lejos de ser antagónicas.

Por otra parte, se viven en las comarcas mineras los tiempos cambiantes de una incierta “transición energética”. Tiempos en los que no se acaba de perfilar un modelo económico definido y viable que reemplace al establecido por la minería y la industria.

El sociólogo Zygmunt Bauman ha etiquetado como modernidad líquida a la coyuntura económica posmoderna donde las actividades definidas como sólidas (carbón y acero), que empleaban a cientos de trabajadores en sucesivas generaciones, se habrían ido “licuando” progresivamente, y en las comarcas mineras están siendo sustituidas por otras alternativas económicas, entre ellas, por un turismo cultural basado en unas reliquias renovadas como si fueran realidades presentes.

En todo caso, a pesar de las inciertas expectativas de estos reformados valles mineros, la vida es siempre más ancha que la historia. El gran poeta y cantautor argentino, Atahualpa Yupanki, recomienda en una de sus canciones más celebradas que había que afrontar la el futuro “con la esperanza delante y los recuerdos detrás”.

Unos recuerdos que se transforman con frecuencia en nostalgias íntimas, personales de los tiempos pasados al margen de cualesquiera otras connotaciones. Un buen amigo que vive hace tiempo fuera de España me comenta que no puede evitar esos sentimientos poderosos y entrañables cada vez que visita sobre su tierra de origen. Y cita para ilustrarlos un párrafo de la novela de Chesterton “El Napoleón de Notting Hill” que dice: “Nací como otros hombres en un lugar de la tierra que amo porque en él he jugado de niño, me he enamorado y he hablado con mis amigos durante noches que eran noches de los dioses”.