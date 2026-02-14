Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | Dando la lata

Ricardo V. Montoto

Ricardo V. Montoto

Afirmaron

Las declaraciones de los políticos sobre lo que pasa en el país

No aprenden. Afirmaron que el sistema bancario español era sólido como una roca; acto seguido, comenzó a desmoronarse y hubo que detener el derrumbe inyectando ingentes cantidades de dinero público. Afirmaron que los escándalos de otras casas reales eran impensables en la española; sin comentarios. Afirmaron que el coronavirus causaría tres o cuatro contagios; de inmediato entramos en la espiral pandémica que se llevó por delante a miles de ciudadanos. Relacionado con lo anterior, también afirmaron que el sistema sanitario español resistiría lo que fuera; días después quedó patente su fragilidad cuando las cosas se ponen feas de verdad. Afirmaron que en España no era posible un apagón eléctrico general; y nos quedamos todos a dos velas, unos un rato y otros varios días. Desde que afirmaron que España es el mejor lugar del mundo para vivir, por calidad, servicios y clima, el tema se va fastidiando cada día más y ya es habitual hablar de danas, incendios pavorosos, destructivos fenómenos costeros, etc. Y afirmaron que la red ferroviaria de alta velocidad es tan cojonuda, orgullo nacional y referente mundial, que daríamos el paso para ir de acá para allá a 350 kilómetros por hora; y ya saben lo que sucedió horas después y lo que está quedando al descubierto.

Hace un tiempo escuche por la radio a una persona manifestar que Barcelona era un precioso decorado de cartón piedra, muy resultón mientras nada se complique pero que como el tiempo se ponga más bravo de lo habitual o alguna incidencia altere la normalidad, todo se viene abajo como un castillo de naipes.

Hoy se puso a nevar y con los primeros copos se cerraron las vías principales a los camiones. ¿Cómo lo harían antiguamente, cuando nevaba durante semanas y, a pesar de ello, la actividad no se detenía?

El día en que los gafes cambien la medallita en el pecho y el titular impactante por el objetivo de que España funcione razonablemente bien, avanzaremos de verdad. Porque cada vez que abren la boca hay que echarse a temblar.

