No aprenden. Afirmaron que el sistema bancario español era sólido como una roca; acto seguido, comenzó a desmoronarse y hubo que detener el derrumbe inyectando ingentes cantidades de dinero público. Afirmaron que los escándalos de otras casas reales eran impensables en la española; sin comentarios. Afirmaron que el coronavirus causaría tres o cuatro contagios; de inmediato entramos en la espiral pandémica que se llevó por delante a miles de ciudadanos. Relacionado con lo anterior, también afirmaron que el sistema sanitario español resistiría lo que fuera; días después quedó patente su fragilidad cuando las cosas se ponen feas de verdad. Afirmaron que en España no era posible un apagón eléctrico general; y nos quedamos todos a dos velas, unos un rato y otros varios días. Desde que afirmaron que España es el mejor lugar del mundo para vivir, por calidad, servicios y clima, el tema se va fastidiando cada día más y ya es habitual hablar de danas, incendios pavorosos, destructivos fenómenos costeros, etc. Y afirmaron que la red ferroviaria de alta velocidad es tan cojonuda, orgullo nacional y referente mundial, que daríamos el paso para ir de acá para allá a 350 kilómetros por hora; y ya saben lo que sucedió horas después y lo que está quedando al descubierto.

Hace un tiempo escuche por la radio a una persona manifestar que Barcelona era un precioso decorado de cartón piedra, muy resultón mientras nada se complique pero que como el tiempo se ponga más bravo de lo habitual o alguna incidencia altere la normalidad, todo se viene abajo como un castillo de naipes.

Hoy se puso a nevar y con los primeros copos se cerraron las vías principales a los camiones. ¿Cómo lo harían antiguamente, cuando nevaba durante semanas y, a pesar de ello, la actividad no se detenía?

El día en que los gafes cambien la medallita en el pecho y el titular impactante por el objetivo de que España funcione razonablemente bien, avanzaremos de verdad. Porque cada vez que abren la boca hay que echarse a temblar.