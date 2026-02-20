Atanasio "Pacita", valladar del Titánico

En sus años mozos fue un jugador de talla y entrega. En su Real Titánico del alma marcó época y dejó huella por su valentía, pundonor y ánimo futbolero. Me estoy refiriendo a Atanasio Vidal García Suárez, de mote deportivo “Pacita” por su madre.

En los años cincuenta formó equipo en Tercera División con ilustres como Tani, Daniel o Tolivia, siendo mi padre presidente en una etapa final con muchos problemas económicos y ya a mediados de los sesenta con un Titánico renovado y comenzando en regional formó tándem con Joaquín Mazini en goleadas espectaculares, con sus saques de banda antológicos y la cabeza ágil y decisiva del gran Mazini. El campo de Fontoria vivió domingos por la tarde preñados de delirios y resultados que no cabían en el marcador. Y Atanasio fue ese portento en defensa, media y delantera que arrasaba y contentaba a la afición con su juego expansivo y sin concesiones al adversario.

Desde el viernes 13 el deporte local y el fútbol en particular lloran su muerte, y lo recuerdan como un elemento de inmensas dotes físicas y con gran posición en el terreno de juego. Tardes de gloria en el recordado Fontoria. La fuerza de sus saques hacia el área contraria significaban un gol cantado pues la vibrante delantera con el estilista Mazini ofertaba a los hinchas locales una garantía segura de victoria. La historia deportiva de Atanasio quedó reflejada en los campos de Asturias como un jugador dotado de inteligencia y buenas sensaciones, lo mismo que en su vida cotidiana. Mucha remembranza hacia una persona abierta y campechana y un gran lavianés que hizo de su existencia una manera de ser y estar.

Atanasio, con la camiseta del Titánico. / LNE

En paralelo también recordar a otro excelente jugador Titánico fallecido recientemente como fue Benito Alonso Frechilla, con más proyección fuera de nuestras fronteras regionales. En el Mirandés, Logroñés y especialmente el Alavés hizo historia con su rapidez y sus regates extraordinarios. Su olfato de gol y su pericia en el área son hechos incuestionables de la marca surgida en su Titánico de formación. A ambos deportistas nuestro sentimiento y que vivan la paz eterna en ese más allá de vida y paraíso.