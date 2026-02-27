Ayer me llegó el preocupante rumor de que Cristina y yo nos hemos separado. Soy consciente de que a veces me reprocha que no la escucho pero, por más despistado que sea, creo que me habría enterado de algo así. Por si las moscas le pregunté a ella. ¿Hay algo de cierto o se trata de otro chismorreo malicioso? "Que yo sepa aún seguimos juntos", me respondió. Una contestación tranquilizante e inquietante a la vez. ¿Aún? ¡Ay madre! ¿Qué sabe la calle que "aún" desconozco? Poco después recuperé la calma al recordar que todavía quedan reservas de las croquetas de jamón que, por cierto, me salieron tremendas, cremosas, sabrosas, de rechupete. Y si de algo estoy seguro en esta vida es de que mientras haya croquetas Cris no me pone las maletas en la puerta. Así que hay poderosas razones para desmentir el rumor a mi confidente que, según asegura, sólo maneja la información más fiable de zona.

Lo que me devuelve a la memoria que al poco de comenzar nuestra relación a quien sería mi suegra alguien le cantó al oído que yo estaba divorciado, un estado poco relevante hoy en día que, además, yo mismo desconocía. Malamente puede uno divorciarse si jamás se casó. Pero bueno, por si acaso, consulté en el registro civil, donde me miraron con cara de extrañeza. Pero como pasan cosas raras, gente convencida de que tiene títulos universitarios y luego se encuentran con asignaturas suspensas, tipos que no recuerdan, o no quieren recordar, que un día alguien les puso un anillo en el dedo, médicos que no lo son, cátedras sin catedráticos, fulanos con el mismo nombre, carnés de identidad con el número repetido, la comprobación no sobraba. Por tranquilidad familiar, más que nada.

En fin, las cosas que suceden cuando algún imbécil que nada sabe divulga conclusiones que desconoce sobre asuntos que no deberían importarle. Y luego, claro, la gente, siempre proclive a contribuir a la difusión de chismes y rumores, cuanto más chungos, mejor.

Bueno, hasta aquí. Sigo haciendo bechamel.