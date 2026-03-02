La polémica sobre la denominación de Orlé

Asistimos desde la distancia y con interés, no en vano veraneé durante 50 años a escasos 4 kilómetros, a la polémica suscitada por la nueva denominación que la Xunta de Toponimia trata de imponer al pueblo de Orlé, cambiándolo por Orllé. Desconozco los motivos que el Principado en su política contumaz de rebautizar villas, pueblos, lugares, caleyas, etc., tiene en este caso con el pueblo casín, que ha manifestado sin fisuras su firme rechazo al cambio de denominación.

Parece ser que finalmente se va a imponer el sentido común y la Xunta de Toponimia va a reconocer y devolver a su tradicional denominación de Orlé. Por añadir un toque de curiosidad a la polémica, rescatamos un lapsus del diario "Región" de 4 de septiembre de 1934 donde se titulaba una información procedente de Oslé. La crónica de aquel día se refería a la reciente muerte del conocido abogado casín Ángel Bueres, conocido como Angelín, en Puebla de Lillo, cuyos restos mortales se iban a trasladar a Caleao. Se añadía en la crónica social el viaje a Gijón de María Gao Traviesas acompañada de su hija Marujita y su sobrina Consolación Fernández Gao. En aquel tiempo, la información regional en la prensa asturiana tenía un marcado carácter social, bodas, nacimientos, bautizos, comuniones, estudios, viajes, etc. El diario "Región" mantuvo durante décadas la sección "Ecos de Sociedad" a cargo de la esposa de Constantino Cabal, Mercedes Valero de Cabal. Por cierto que la citada sección tampoco se libró de los lapsus, así el 26 de junio de 1928, la sección correspondiente del día titulaba "Ecos de Ociedad". El error no andaba precisamente desencaminado porque en esencia era notablemente atinado...

Al margen de lo anecdótico del lapsus de Oslé, este pueblo ha tenido un papel destacado, quizá el mayor de Caso, en la cobertura de prensa regional antes de la guerra civil, con un marcado protagonismo referido al sector social. Recordamos la figura de Ángel Fernández Coya, conocido familiarmente por Angelín el de Orlé, gaitero precoz, que amenizó todas las romerías de los pueblos del concejo de Caso, incluso de los pueblos fronterizos de la cordillera asturleonesa. Angelín nació en Orlé en 1903 y de muy joven emigró a Cuba, donde trabajó en los famosos almacenes El Encanto, con cuyo propietario, Pepín Fernández, tenía amistad. Un recuerdo necesario para un vecino ejemplar, el médico Gaspar Diego, un dechado de virtudes humanas y de reconocida profesionalidad.

Resaltar por último una curiosa información de prensa del año 1964 referida a Orlé. Se daba cuenta del desajuste de nacimiento de sexos en el pueblo después de la guerra civil. Había en el citado año de 1964, 30 mozos solteros por sólo dos mozas casaderas (Margarita y Elida). Sin embargo en una información de 9 de abril de 1936, anterior a la guerra civil, sorprende que de los seis bautizos celebrados en dicho día, cuatro eran de féminas y dos de varones. En cuanto a la baja natalidad llama la atención la estadística registrada entre el 1 de enero de 1962 y marzo de 1964 con tan sólo seis nacimientos, cuatro niños y dos niñas. n