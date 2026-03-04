Amistad y sentimiento

Estos días de marzo se cumplirán cuatro décadas de encuentro fraternal entre un grupo de amigos que han convertido todos los jueves del año en una cita ineludible de convivencia y saber estar. Y esos jueves, mercado semanal en la Pola de Laviana, conforman hábito, sentimiento, cuitas, afecto, debates y sensaciones con la mesa y el mantel de referencia destacable. Y es en el restaurante "La Pomarada" de El Condao, en Laviana, donde este animado grupo heterogéneo disfruta de buenas viandas y mucho diálogo sobre el mundo existencial que les toca vivir.

Son 40 años ininterrumpidos de unión amistosa y leal los que llevan en perfecto entendimiento estos "mozos" de fina estirpe y con la pasión por montera de su raíz lavianesa con alguna adopción oficial. Y en ese ambiente de animosa convivencia está el expolítico del Partido Popular Isidro Fernández Rozada, quien lleva la voz cantante de esta reunión de décadas, aunque los demás también quieren imponer su presencia, pues en esta jornada de los jueves todos con sus distintas sensibilidades solo buscan el placer de estar juntos y disfrutar de unas horas de sana camaradería.

Y junto a Rozada están Constan Álvarez, Castaño, Aladro, Ismael, Eloy Coto, Antonio Moraima, Ceferino Consumao, Ramón Matadero, Cotallo, Javier Rodríguez Pandiella, Laureano Fonseca y, en ocasiones, participa la comendadora de la casa, Vitorina Artidiello, con su plática sincera y un servicio esmerado de plato del día especial y caldos de enjundia. Tertulia intensa, excelsa culinaria y momentos de historia vividas en otro tiempo que dan realce y recordatorio de un tiempo pasado que no volverá, pero que está retenido en sus mentes y retina.

Armandín, Gaspar Arrieta y José Coto Calleja (ya fallecidos) siguen presentes en sus cuitas de hoy y el regocijo de poder contarlo les convierte en adalides de una remembranza sujeta a un pretérito imposible. Profesores, políticos, médicos, mineros, técnicos en farmacia, peritos, delineantes… gentes sencillas con la retranca local por convencimiento y acción. La vida sigue y la perseverancia mantiene la ilusión a este equipo de amigos enganchados a todos los jueves del año. ¡Que el entusiasmo no decaiga!