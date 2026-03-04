Jonás Fernández, el asturiano eurodiputado

Jonás Fernández es miembro del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, en representación de España y del Partido Socialista Obrero Español. Nació en Oviedo en1979 y en la Universidad de Oviedo obtuvo su licenciatura en Economía, 1997-2001. A partir de ese año se fue especializando en Economía Internacional, a través de estudios de máster en la propia universidad de Oviedo y en el Banco de España. Desde entonces ha ido ampliando su abanico de especialidades a la Administración y Dirección de Empresas en el IESE en 2010, la Seguridad nacional e internacional en la universidad de Harvard en 2016, y el futuro de los gobiernos en la universidad de Oxford en 2022.

Durante sus estudios universitarios fue miembro del Claustro de la universidad como representante estudiantil y fue secretario general primero de las Juventudes Socialistas de Oviedo y luego, entre 2000 y 2001, de las Juventudes Socialistas de Asturias. Más tarde entre 2004 y 2005 fue asesor de política económica, de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Pasó luego a trabajar en el sector privado entre 2005 y 2014 como analista de Economía y Política Internacional, con distintos niveles de responsabilidad, y durante tres años compatibilizó ese trabajo con la docencia universitaria como profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid.

Ha sido eurodiputado desde 2014 y desde 2019 coordinador del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo (S&D) en la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON).

Es autor de varios libros en los que desgrana su visión progresista del futuro de España (2013), su visión de los entresijos políticos de la Unión Europea (2017) y su propuesta de futuro para la actividad política en Europa (2021). Son habituales sus artículos en la prensa regional –son habituales sus colaboraciones en LA NUEVA ESPAÑA-, en la española a través de "El País" y "ABC", y en la internacional, la más reciente en "The Financial Times".

Llevando a la práctica su propuesta de vuelta a las raíces en la política, Jonás Fernández se ha convertido en uno de los políticos más activos de su querida Asturias. Nos lo podemos encontrar prácticamente todos los fines de semana en contacto directo con la ciudadanía; se interesa por los problemas de los colectivos, empresas y grupos humanos regionales que requieren su presencia y opinión, participa en cuantos foros se le reclama y atiende personalmente a cuantas personas se dirigen a él en busca de consejo, propuesta o solución en el ámbito europeo a los problemas planteados. Por su trayectoria y su actitud de compromiso con su tierra, no es de extrañar que Jonás Fernández sea uno de los españoles más influyentes en la Unión Europea, según reflejan algunos rankings publicados recientemente.

Este jueves 5 de marzo, a las 19.30 horas, en el Aula Cultural Onofre Rojo de Sotrondio, impartirá la conferencia "La autonomía estratégica de Europa: unión interior y socios globales". Este acto, organizado por Cauce del Nalón.

--------

Faustino Álvarez es vicedirector de la Fundación José Barreiro.