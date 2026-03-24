Gastrollar, la fiesta de la cocina

Gastrollar es una fiesta culinaria cargada de razón sociológica y pedagógica. Y en esta ocasión se habló del universo de los alimentos y la manera de cocinar con base en la doméstica del carbón, tan frecuente por estos lares de las Cuencas. Un seminario para profundizar en la cocina de siempre con toques de modernidad como lo han demostrado los representantes del restaurante Vandelvira de Baeza en Jaén, un recorrido didáctico enfocado al aceite jienense con productos locales que animaron al público asistente, gentes derivadas de la industria del comer y del turismo.

Muy bien por Gastrollar por esa iniciativa loable y fecunda con la organización del divulgador culinario Lluis Nel Estrada y un equipo profesional dedicado en cuerpo y alma por convertir este encuentro en la calidad bien entendida por adentrarse con rigor y maestría en el campo de los fogones. La producción local y la gente de un enclave concreto como ejemplo el mundo rural alejado del folklorismo, fue un tema debatido para alcanzar un desarrollo socioeconómico práctico y de interés social. Cocinandos de León capital y Desván Valdeón en zona de Picos de Europa, expusieron con nitidez sus trabajos en cocina con ideas renovadoras y una alimentación con dos proyectos, dos paisajes. Todo un ejemplo de la nueva cocina de nuestra provincia vecina.

Y con respecto a los profesionales de aquí, Marcos Cienfuegos de Bocamina, Cal Xabú con sus geniales embutidos, los Cabornos de Sobrescobio, el Pintu de Laviana, Casa Chuchu en Turón,TC 28 de Mieres y Casa Migio en Urbiés marcaron con sus experiencias la lumbre del carbón y sus sabores primordiales. Ana Fe del Cenador del Azul, Adela de Casa Adela en Lara y Lucía Fernandez de la Tabernilla de Oviedo convirtieron sus trabajos culinarios en actos de fe. El gochu celta en esencia de Tatiana Álvarez Capita y Luis Coto de Les Regueres causaron sensación organoléptica. Y les casadielles de De la Llana de Lena endulzaron este seminario de luz y entendimiento con la promoción de la gastronomía de los chefs como señal relevante y una reivindicación serena donde las guisanderas cobraron su fuerza doméstica y universal. Una cita, Gastrollar, para comprender mejor la cocina de nuestras vidas.