La muerte del coronel Argüelles

Precisamente el día que entraba la primavera, a las ocho de la tarde, un turonés, Esteban Rufino, al que me unen buenos lazos de amistad, me informaba del fallecimiento de su gran amigo Baldomero, a consecuencia del accidente sufrido en su finca de Grado donde vivía desde su jubilación. Hace bastantes años y por conducto de Esteban, conocí a Baldomero cuando, gentilmente, me recibió en la Delegación de Defensa en Oviedo de la que era su titular.

Se da la circunstancia de que, no solo por su relación con el valle de Turón sino también por su relevancia en el campo militar, tenía yo la intención de publicar una reseña biográfica suya. Sean, pues, estas líneas que siguen, un modesto homenaje a su figura. Baldomero Argüelles nació en 1955 en un pueblecito a orillas del río Narcea pero pronto su familia se cambió de residencia. Se puede decir, parafraseando a Leopoldo Alas "Clarín", que "le nacieron en Salas" pero, luego, toda su infancia habría de transcurrir en el barrio turonés de Santa Marina. Después de realizar sus estudios primarios en la escuela de La Veguina, fue uno de los primeros alumnos que ocuparon las aulas del nuevo Instituto de Turón donde permaneció hasta 1971, año en el que concluyó el Bachiller Elemental; en el colegio Auseva de Oviedo, culminará el Bachiller Superior.

Inclinado por la carrera de las Armas, en 1974, ingresa en la Academia General Militar de Zaragoza. En el último curso realizó la especialidad de Ingeniería para lo que tuvo que desplazarse a Burgos obteniendo el empleo de teniente en 1979, siendo destinado a continuación a Jaca en la Escuela Militar de Montaña y Operaciones. Baldomero me recordaba que, por su afición a la montaña, esa etapa incluía los mejores años de su vida. Cumplido el año 1982, con los galones de capitán, sirvió en el Regimiento de Especialidades de Ingenieros de Salamanca y, en 1988, en el Batallón de Ingenieros de dicha ciudad. En 1991, coincidiendo con su traslado a Oviedo, es ascendido a comandante sirviendo en el centro de reclutamiento de la "Quinta Rubín", pero en 1994, al crearse la Delegación de Defensa pasa allí como secretario general, siendo promovido a teniente coronel en 1999, año en el que superó con éxito un curso en la Universidad de Oviedo que le expidió un diploma como "Experto universitario en Protocolo y Ceremonial".

Desde 2008 ostenta el grado de coronel, pero antes, en 2004, sería enviado a Afganistán como Jefe del Contingente Español dentro de las tropas de la ISAF, que cumplía tareas de reconstrucción y rehabilitación de infraestructuras. En el país asiático, fomentó la colaboración con algunas instituciones, colegios y centros de acogida de mujeres y niños en un momento crítico dada la situación de destrucción que sufrían aquellas tierras a causa de la guerra. Así, en uno de los colegios supervisó la construcción de una guardería subvencionada con fondos recaudados en Burgos por las viudas de los familiares fallecidos en el accidente del "Yacovlev-42".

Los aviones que partían de España quincenalmente iban cargados, no solo de provisiones para el cuerpo de ejército que dirigía el coronel Argüelles, sino, también, de lo que enviaban aquellas y otras asociaciones para ser distribuidas como ayuda humanitaria. "El tiempo que nos quedaba libre, como por ejemplo los domingos- me comentaba Baldomero- lo empleábamos para distribuir aquel material y para hacer todo tipo de cosas relacionadas con dicha actividad". El coronel Argüelles, que fue designado Delegado de Defensa del Principado de Asturias (antiguo Gobernador Militar de la Provincia) para el período 2008-2013, estaba en posesión de las siguientes condecoraciones, merced a su brillante hoja de servicios: Cruz Mérito de la Guardia Civil, Cruz Mérito Militar con Distintivo Blanco (1987), Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (1994), Encomienda de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (1999), Cruz Mérito Militar con Distintivo Blanco (1999), Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (2004), Cruz Mérito Militar con Distintivo Blanco (2004), Medalla OTAN, artículo 5 ISAF y Cruz Mérito Militar con Distintivo Blanco (2011).

Todavía en 2012 obtuvo un nuevo reconocimiento. Esta vez fue a cargo del jurado de los premios "Aula de Paz" que se conceden anualmente en la villa de Mieres del Camino. Si hasta ahora habíamos comprobado la profesionalidad de un hombre comprometido con sus responsabilidades castrenses, cumpliendo largamente con los sagrados deberes asignados por la Patria, con este nuevo galardón se iba a reconocer un poco más al ser humano. Se valoraba esa otra importante faceta de su personalidad , ya que el colectivo mierense premiaba al coronel Baldomero Argüelles, no como Delegado de Defensa en nuestra comunidad autónoma, sino como el hombre que había sabido contribuir al fomento de la paz y de los valores humanos durante su delicada misión en tierras lejanas.