Santo y seña

Me veo en la necesidad de aclarar algo en vista de que últimamente me han felicitado por la calidad de mis escritos cuando lo cierto es que no eran míos pues, como ya les conté, atravieso una severa sequía creativa. Indagué hasta hallar explicación al equívoco: hay gente que confunde a Cellino conmigo pues parece que las fotos son similares, si bien él es buen mozo y mi retrato tiene unos veinte años de antigüedad -me lo hizo Silveira cuando aún no se afeitaba. ¿O fue Geijo?-, que si ponen mi imagen actual no habría confusión posible: Cellino, resplandeciente, al otro lado de Santo Emiliano y Tutankamón en el Caudal. Bueno, pero con la media de edad de los lectores cuenquiles, es normal que se fijen en el santo y no en la seña. Y de ahí el lío que se hacen algunos. Muy bien lo de ayer. Vaya guapo lo de hoy. Y yo sin escribir una letra desde hace un mes.

Pero como rechazo méritos que no me corresponden -de ahí mi nulo porvenir político- les daré, a falta de imágenes más identificativas, una pista que elimina toda posibilidad de error: el de las chorradas, el que escribe como si no pensara, el de las bobadas, soy yo, Montoto. Si no detectan insensatez ni carencia de buen juicio están leyendo a Cellino. Y por nada del mundo quisiera que a él lo confundan conmigo, pobre hombre, desubicado en el Nalón y malmirado en señalados ambientes del Caudal por mi culpa. De eso, nada. A los que me detestan me los he trabajado yo y nadie más que yo. Y bien orgulloso que me siento de todos y cada uno de ellos. Pero sólo de pensar que, por esta absurda confusión, al bueno de Cellino pudieran mirarlo malamente de ocurrísele venir a Mieres al vermú, ese tardeo dominguero tan de moda, me pongo malo.

Por favor, mientras solucionamos el equívoco, fíjense más en la seña y menos en el santo. Que tanto gesto amable me inquieta.