Estrategias fílmicas

Se ha debatido mucho, y se sigue haciendo, sobre los motivos por los cuales las series de televisión enganchan tanto, hasta el extremo de que, según algunas personas expertas en el tema, son más adictivas que una película completa. Un juicio que cada día parece tener más adeptos, visto el incremento de las series, lo que se explica, sobre todo, por el aumento de volumen de sus consumidores.

Como es lógico, existen variedad de interpretaciones. Algo fácil de entender si tenemos en cuenta que estamos refiriéndonos al trayecto por el cual se desarrolla la vía de los recursos narrativos, que suelen ser variados, complejos y, en ocasiones, de una extensión bastante amplia, casi cercana a la curva del infinito. Baste con observar, entre tantos otros que se podrían citar, los distintos tiempos, puntos de vista o diferentes lenguajes que cada autor o guionista usa como herramienta para estructurar y dar sentido a las historias que va creando.

Entre algunos argumentos que se exhiben, destaca, a mi juicio, el denominado "efecto Zeigarnik", según el cual, es mucho más probable que retengamos la memoria de los eventos incompletos que de los concluidos, teniendo en cuenta el deseo innato del cerebro humano de buscar cierre y resolución a las tareas inacabadas. De este modo, se va generando una "picazón psicológica" que deseamos aliviar, y sin duda que el mejor modo de conseguirlo es continuar pegados a la pantalla en busca de su resolución última. Esa escena final que, entretanto pasa el tiempo, cada cual se imagina de un modo u otro, dependiendo de sus gustos y de su ingenio para crear ficciones propias. Al respecto, son variados los trucos para continuar ese "suspense". Uno de los más usados consiste en cerrar cada capítulo con una imagen o frase impactante e inexplicable que requiera "prolongar su lectura". Y a partir de aquí, ya se sabe lo que sucede. Quienes manejan, precisamente, ese hilo televisivo, nos van proporcionando –eso sí, bien elaborados– giros, sorpresas, anticipos suficientes pero nunca definitivos que, a su vez, retienen la parte necesaria de la información para que el espectador se dedique a especular sobre el resultado final. A modo de una fotografía que muestra una parte del objetivo, pero nunca lo desvela totalmente.

El resto forma parte del mercado. Alargar una serie no depende casi nunca de su interés fílmico, sino de otro tipo de interés, más próximo a los bolsillos donde se acumulan las ganancias de quienes dirigen la industria. Hay quienes, ante esto, adoptan una visión positiva, y por ello sostienen que la clave es aprovechar esa coyuntura para desarrollar nuestra capacidad crítica y extraer el máximo provecho de la experiencia televisiva. No hace falta insistir mucho para darse cuenta de que la frase conlleva una dosis abundante de chantaje, o de engaño, como se prefiera denominar. Lo que me trae el recuerdo de un político que, en cierta ocasión, dijo que el capitalismo es un campo sembrado de minas, y que a lo único que podíamos aspirar era a no pisarlas.

Visto el cuidado, a veces extremo, con el que casi siempre se mueven la mayoría de los políticos, me parece que su opinión está más que justificada. A nuestros representantes les gustan las series de intriga, se sienten protagonistas de las mismas y, además, tienen mucho cuidado para no apartarse de las reglas establecidas: poder, dinero y amor. Esas pulsiones con las que acostumbran a comenzar, o finalizar, eso depende de los diferentes casos, la mayoría de las historias conocidas.