Hay libros que llegan en el momento oportuno, cuando su mensaje está de plena actualidad y las soluciones planteadas ya no admiten más demora. Ese es el caso de "Un casino en plena selva", el ensayo que publica la editorial La Fabriquina, en castellano y asturiano, cuyo autor es Ícaro Obeso Muñiz, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo. En este ensayo se aborda un asunto a menudo olvidado en el debate público asturiano, la ordenación del territorio. Un tema que, con frecuencia, nos resulta ajeno, ya que parece reservado a especialistas y a personal técnico, pero que en realidad tiene una profunda dimensión política.

El título ya es toda una declaración de intenciones. Un casino en plena selva evoca, por un lado, el carácter selvático de buena parte del territorio asturiano, en el que la vegetación crece con fuerza; por otro, alude a la proliferación de leyes, instrumentos y decisiones que se proyectan sobre ese territorio. Al mismo tiempo, el título invita a imaginar el territorio asturiano como un gran tablero de juego en el que los intereses particulares, en ocasiones, prevalecen sobre los colectivos, o en el que la perspectiva de una ordenación armónica y sostenible pierde protagonismo a favor de criterios económicos o cortoplacistas. Sobre todo ello, este libro aporta claves que facilitan la comprensión de la evolución y la situación actual del territorio asturiano.

A lo largo de sus páginas el lector encontrará un análisis crítico del modo en que Asturias ha gestionado, o ha dejado de gestionar, su propio territorio durante décadas. Se habla de planificación, de infraestructuras, de espacios naturales, de espacios industriales y de áreas rurales. Pero se habla también de posibilidades, de lo que todavía está a tiempo de hacerse si existe voluntad política y social para ello. En ese equilibrio entre el diagnóstico severo y la mirada esperanzada reside buena parte de la virtud del texto.

El libro ha sido prologado por el cantautor asturiano Nacho Vegas, que aporta una perspectiva que conecta la reflexión territorial con la experiencia vivida, con el sentido de pertenencia y con esa manera de querer un lugar que no pasa por la nostalgia sino por la exigencia. En los agradecimientos, el autor aprovecha para dedicarle a su maestro, Aladino Fernández García, ex alcalde de Langreo y Catedrático de Geografía, su generosidad y su conocimiento.

La Fabriquina, editorial comprometida con la reflexión crítica y con la cultura asturiana, ha apostado por este proyecto, que supone el segundo número de la colección Manifiestu, con el cuidado que le caracteriza. En un panorama editorial donde los ensayos de fondo sobre la realidad regional son todavía demasiado escasos, la aparición de Un casino en plena selva es una noticia que va más allá de la anécdota libresca. Es una contribución al debate que esta región necesita tener y que, por razones que el propio libro ayuda a entender, demasiadas veces se aplaza o se elude.

Para quienes quieran conocer el libro de primera mano, este viernes 10 de abril a las 19.30 se celebrará la presentación en la Casa de La Buelga de Ciañu. Se trata de un espacio con mucho significado en el corazón del Nalón, y no parece casual que sea allí donde este ensayo salga al mundo. La presentación será una oportunidad para escuchar al autor, debatir sobre las ideas que el texto propone y constatar lo pertinente que resulta reflexionar sobre el futuro del territorio asturiano.

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Francisco Villar es socio de la asociación Cauce del Nalón