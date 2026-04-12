Si nos adentramos en los pasillos laborales, a veces tan angostos y tan difíciles de transitar, no resulta muy difícil encontrarse con una foto fija, con una imagen grabada en nuestra memoria (y no de un modo casual, precisamente), que identifica el trabajo con el cumplimiento en el mismo.

Mamparas y medidas de seguridad

Sin embargo, por fortuna, del mismo modo que una moneda está compuesta de dos partes inseparables, esa cara y cruz que forman su esqueleto, poco a poco el concepto de trabajo comienza también a reconocer que son dos los ámbitos que conforman su cuerpo legislativo. O lo que es lo mismo, la obligación de que cumplimiento y cuidado laboral vayan juntos de la mano. Pues si bien el trabajador ha de acatar determinadas normas de conducta, del mismo modo, al empresario le corresponde la obligación ética de sostener la vida y el bienestar de sus operarios. (No resulta difícil de entender que la falta o mengua de esa clave de bóveda afecta en definitiva a su rendimiento.)

Cierto es que en algunas ocasiones he sostenido en esta misma columna en la que colaboro que no puede medirse a todos los empresarios por el mismo rasero, lo que a mi juicio incluye también a todos los políticos; mas no es menos cierto que el espejo donde se refleja la realidad aparece deformado con frecuencia, a veces excesiva, cuando de la responsabilidad empresarial se trata.

Sin necesidad de escudriñar con mucho detenimiento en el horizonte, o de tener que alargar la vista hacia otros territorios más o menos cercanos, es suficiente con asomarse todos los días a los ventanales de los diversos medios de comunicación para constatar que una gran parte de los contratiempos laborales, a veces lesiones leves pero otras de mayor consideración, con sus correspondientes secuelas, por no referirnos a percances más graves, que incluyen siniestros mortales en ocasiones, son el resultado de la dejación de quienes están al frente de las empresas, escasamente dispuestos, por lo común, a adoptar las medidas necesarias que hubieran podido evitar muchos percances.

Días atrás fue apuñalado el conductor de un bus búho que cubría el trayecto entre Langreo y Oviedo. Como consecuencia de la brutal agresión, en la que sufrió un corte en la garganta y una severa herida en la mano, tuvo que ser operado de urgencias en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). Por fortuna, la suerte estuvo de su lado, pues si el corte se hubiera desviado unos centímetros podría haber sido mortal. Lógico es, por tanto, que a partir de entonces los trabajadores de la empresa exijan las correspondientes medidas para evitar que se sigan produciendo situaciones de este tipo. Sin embargo, todo parece indicar que a veces los oídos se taponan de arena, o que los intereses económicos son lo más importante, dada la desatención a sus justas y atinadas reclamaciones, sobre todo a la colocación de mamparas de seguridad.

En palabras de Martín Luther King : "El final de nuestras vidas comienza el día que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan". Y, por eso, visto que sus demandas no son escuchadas, los trabajadores de la empresa de autobuses han decidido iniciar una huelga. Este pueblo sabe bien de experiencias semejantes, en las que no quedó más remedio que actuar así, hasta conseguir los objetivos. Queda, pues, aguardar esperanzados a que se resuelva el conflicto y, mientras tanto, seguir apoyando la lucha de los trabajadores.