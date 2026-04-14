La ausencia del PSOE en Mieres

Nos gustaría contar con un PSOE fuerte en Mieres que arrimase el hombro y colaborase para conseguir las inversiones que necesita el municipio. Unos dirigentes socialistas capaces de descolgar el teléfono para exigir que la instalación de las pantallas acústicas en la autopista no vayan camino de ser el cuento de la buena pipa o que el cuartel de la Guardia Civil en Mieres no sea la versión local de las obras del Escorial.

Nos gustaría un PSOE de Mieres influyente, que fuera capaz de ofrecer su colaboración al gobierno municipal para conseguir nuevas inversiones en el concejo. Con peso específico para ser capaz de conseguir, por ejemplo, que el consejero de Ciencia cumpla la palabra dada por el presidente Barbón hace años y Mieres cuente con un Centro de Innovación en Materias Primas y Minería Verde, una de las reivindicaciones a las que más tiempo y energías dedicó Aníbal Vázquez en los últimos años y que estaba llamado a ser punta de lanza del desarrollo económico e industrial.

Tampoco estaría de más que no tuvieran el menor reparo en dar un puñetazo sobre la mesa y exigir más presión al Principado y Hunosa para que el polígono de Reicastro y el de La Cuadriella dejen de ser monumentos al fracaso de la industrialización que impulsa la empresa minera y alberguen nuevos proyectos empresariales.

Por desgracia nada de esto ocurre. El PSOE en Mieres está empeñado en ser el gran ausente en el concejo. Nunca está para arrimar el hombro, para defender con firmeza las legítimas demandas del concejo, para conseguir más inversiones o las que hay en marcha avancen con la velocidad que necesitamos. Cuando hay que dar la cara, ni está ni se le espera.

El PSOE ha optado por la irrelevancia en Mieres y es una lástima porque lo que necesita el concejo es unidad y consenso en torno a las cuestiones clave. Por desgracia, el PSOE se empeña en reducir su papel a poner palos en las ruedas y generar polémicas artificiales o leyendas urbanas.

El PSOE lleva semanas contando cuentos y vendiendo motos, intentando generar humo en torno a una polémica que no se tiene en pie. Y prueba de ello es que no presentaron ni una sola alegación al PGO. Un Plan General que precisamente garantiza la viabilidad de los proyectos de innovación y desarrollo industrial en El Batán. Además de dar respuesta a otros retos urgentes para el futuro del concejo.

No solo se abonan a las leyendas urbanas, también muestran su desconocimiento e insolvencia, porque si se paralizan las licencias al entrar en la fase final de la aprobación del PGO no es por capricho del Gobierno de Mieres sino como consecuencia de una legislación del Estado, precisamente para garantizar la seguridad jurídica y evitar especulación.

Esperemos que el PSOE de Mieres logre salir del modo “recalculando ruta” y opte por arrimar más el hombro. Nos gustaría que opten por ser útiles al concejo y sean capaces de exigir las actuaciones que necesita este territorio. Sería muy positivo que tengan la capacidad de pedir explicaciones a sus compañeros en el Principado y en el Gobierno de España, consiguiendo que los compromisos y las promesas se cumplan… Sería una buena noticia para todos y todas.

--------------------------

Queti Rodríguez González es secretaria de Organización de IU en Mieres