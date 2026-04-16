Palmita Márquez y su mirada impulsora

Un libro, contra lo que pueda pensar algún lector desprevenido, no solo tiene una única autoría. Es cierto que la escritura no es tan coral como otras artes, como el teatro o el cine, pero tampoco es un acto solitario, como si el escritor fuera un monje misántropo. Detrás de toda obra literaria hay, al menos, dos o tres personas que influyen de manera decisiva en su creación: no solo para que llegue a los lectores en las mejores condiciones, sino también para potenciar su contenido, tanto estética como conceptualmente.

En este mundo editorial cada vez más complejo, donde los focos siguen sacralizando al autor, existen profesionales que trabajan entre bastidores para que tanto los textos fácticos como los ficcionales encuentren a sus lectores. Palmita Márquez es una de ellas. Periodista de formación y agente literaria por vocación, dirige hoy una de las agencias más activas del panorama en español, representando a más de un centenar de autores y autoras.

Su trayectoria comenzó ligada a la comunicación y la cultura. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla, inició su carrera en la Cadena SER y en la Agencia de información andaluza Sur Press, etapa que le permitió conocer de primera mano cómo circula la información cultural y el funcionamiento de los medios, conocimiento que resultaría clave en su evolución profesional.

Más tarde, su camino la llevó al ámbito de la comunicación corporativa. Durante tres años fue directora de publicaciones en la empresa Soluciones de Marketing, en Oviedo. Poco después se trasladó a Madrid para asumir la dirección de comunicación de la cadena de librerías Crisol, perteneciente al Grupo Santillana del Grupo Prisa. Allí fortaleció su vínculo con el mundo del libro, no solo desde la información, sino también desde la estrategia y la promoción cultural. En 2003 fundó, junto a Miguel Munárriz, Dos Passos Agencia Literaria y Comunicación. En sus primeros años, la agencia se centró en gestionar prensa y comunicación para editoriales y eventos culturales. Sin embargo, en 2007 Márquez dio un giro hacia la representación literaria, iniciando una etapa que definiría su perfil profesional. Actualmente, desde Dos Passos, Palmira Márquez representa a más de un centenar de autores y autoras, muchas de ellas voces destacadas en la literatura en español, jugando un papel fundamental en sus trayectorias literarias.

Además, ha explorado la escritura. Junto a Silvia Grijalba publicó dos libros que mezclan literatura y cocina: “Mujer profesional independiente busca ensaladas para compartir” y “Mujer joven, alternativa, busca platos vegetarianos (sin tofu)”. En ellos se percibe una mirada cercana y cotidiana que completa su perfil profesional.

En una industria donde publicar no solo depende del talento, figuras como Palmita Márquez resultan fundamentales, no solo para descubrir nuevas voces, sino también como colaboradora discreta de escritores con largas y asentadas trayectorias. Palmira Márquez no solo contribuye a mejorar los libros de sus autores representados, sino que, como primera lectora, es también una intermediaria fiable para que estos lleguen a las manos adecuadas, a los lectores a los que implícitamente está destinada cada obra.

Pero, sobre todo, Márquez es buena gente. Natural de Granja de Torrehermosa, un pequeño pueblo de Badajoz, tiene la capacidad de transformar el mundo con su sonrisa. Una mujer que parece salida de una página del Siglo de Oro español, con todo el saber de nuestra tradición, pero también del universo del realismo mágico, entreverado por Julio Cortázar, por mucho que se apellide Márquez. Dialogar con ella es siempre un estímulo para la inteligencia, una forma de poner en hora los relojes de nuestra cotidianeidad

Este viernes, 17 de abril, a las 19.30 horas, en acto organizado por Cauce en la Casa de la Buelga (Ciaño), Palmita Márquez hablará de “El oficio de agente literaria”, del estado actual de la literatura, de los entresijos de nuestros autores y del poder dilucidador de la escritura. Una oportunidad para descubrir el lado oculto de la creación literaria. Un lujazo.