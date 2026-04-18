Aliados o vasallos

El grado de putrefacción es tal que los daños de la guerra se miden en dólares por barril de petróleo en vez de en muertos y heridos, las injustas víctimas de la insaciable sed de poder. Y mientras misiles y drones surcan el cielo del Golfo Pérsico nuestra máxima preocupación es que el litro de combustible se ponga en dos euros, lo que trastorna, y mucho, los desplazamientos vacacionales. Los niños libaneses no cotizan en los mercados internacionales; las mujeres iraníes, sojuzgadas por los ayatolás y ahora bombardeadas en nombre de la libertad, no influyen en el precio del gas. Y con la excusa de liquidar las intenciones atómicas de Irán -que recuerda vivamente la patraña de las armas de destrucción masiva de Sadam Hussein-, Israel va haciéndose más hueco -como si su supervivencia pasara exclusivamente por terminar con todo rastro de vida humana no judía desde Cisjordania hasta la frontera china- mientras el primo de zumosol maniobra para tomar aún más control sobre las reservas de crudo.

Si el motivo para este nuevo cisco es evitar que el armamento nuclear llegue a manos de tipejos indeseables, ¿qué pasa con el gordinflas norcoreano? Pues muy sencillo: en su rincón no crecen ni las lechugas, que si ese suelo ocultara petróleo, oro, minerales raros o lo que sea de valor, Kim ya estaría pasando hambre.

No pertenezco al club de fans de Pedro Sánchez pero agradezco que el gobierno de mi país no se esconda ante los abusos de la administración norteamericana, que pretende involucrarnos a todos en sus líos, y el desafuero israelí, de una fría crueldad que recuerda tiempos pasados.

Ser aliados no significa hacernos vasallos en genuflexión constante ante el mostrenco anaranjado y sus secuaces. Y deja bien a las claras la imperiosa necesidad de no depender de terceros.

Y, mientras tanto, amigo lector, cuando pare junto al surtidor de gasolina, además de quejarse del sablazo, dedique un momento a la memoria de los miles de inocentes cuya desgracia es vivir sobre una bolsa de petróleo.