Objetivo: escucha activa

Me dirijo a vosotras y a vosotros para hablar con claridad sobre el futuro del barrio del Puente y para aclarar las dudas que siguen existiendo después de estos meses de reuniones e información. Quiero empezar diciendo algo muy simple: no hay preguntas sin respuesta ni propuestas que no vayan a ser escuchadas.

En todo este proceso no ha habido renuncias ni derrotas. Lo que ha habido es una forma distinta de hacer las cosas: hablar, escuchar y buscar soluciones entre todos y todas. Esa ha sido siempre nuestra posición, y la seguimos manteniendo. Una postura coherente, firme y al margen de intoxicaciones e interpretaciones interesadas.

Dónde estamos. Llevamos tiempo debatiendo sobre distintas opciones urbanísticas para el barrio, pero también somos conscientes de que sigue habiendo incertidumbre. En parte, eso se debe a información incompleta o confusa que ha generado desconfianza y una sensación de bloqueo. Precisamente por eso creemos que el diálogo no es una debilidad, sino la mejor manera de avanzar.

No hay un plan cerrado. Hoy no venimos a imponer nada ni a presentar un proyecto cerrado. Hay dos líneas de trabajo ya iniciadas, la Reserva Regional de Suelo y el desarrollo mediante un PERI, pero ambas siguen abiertas a revisión. De hecho, se han paralizado posibles acuerdos o convenios precisamente para que el proceso incorpore una participación real de la ciudadanía.

Qué queremos conseguir. Nuestro objetivo es claro: modernizar y regenerar un barrio que lleva décadas deteriorándose, mejorar su calidad urbana y ambiental y hacerlo intentando reducir al máximo los perjuicios para los vecinos afectados. Mantener el barrio tal y como está tampoco es una solución, porque significaría seguir dejando pasar el tiempo sin responder a una realidad que ya no se puede ignorar.

Propuesta: comisiones de trabajo. Para desbloquear esta situación, asumimos la propuesta del consejero Zapico y proponemos crear comisiones de trabajo a tres bandas: Ayuntamiento, Principado y vecinos de cada unidad de actuación. Queremos que sean comisiones útiles, abiertas y transparentes, con cuatro objetivos muy concretos: explicar bien las alternativas, analizar cada unidad por separado, recoger propuestas y preocupaciones, y buscar soluciones que equilibren el interés general con las situaciones particulares.

Líneas que no vamos a cruzar. Este gobierno tiene algunas líneas claras.

No vamos a poner intereses particulares por encima del interés general, pero tampoco vamos a pasar por encima de derechos individuales.

No vamos a renunciar a mejorar el barrio por miedo al conflicto, pero sí vamos a seguir apostando por el intercambio de ideas como forma de resolverlo.

Y no vamos a dejar pasar oportunidades de inversión pública que pueden traer vivienda asequible y una transformación real del entorno.

Cómo vamos a informar. También queremos mejorar cómo se informa. Podríamos haber optado por el silencio, pero hemos elegido lo contrario: más transparencia, más debate público y más claridad. A partir de ahora reforzaremos ese compromiso con materiales más sencillos, reuniones abiertas y herramientas visuales que ayuden a entender qué está en juego.

Tiendo la mano. Quiero terminar con un llamamiento a todos y todas. A los vecinos y vecinas, para que participen activamente. Al Principado, para que siga implicado con responsabilidad. Y a todas las fuerzas políticas, para que estén a la altura de lo que Langreo necesita. Porque no estamos hablando solo de planos o expedientes: estamos hablando del futuro de un barrio y del modelo de ciudad que queremos.

Y ese futuro solo será posible si somos capaces de hablar, de escuchar y de llegar a acuerdos. Y eso es exactamente lo que hemos defendido desde el principio: diálogo, coherencia y responsabilidad.

Salud.