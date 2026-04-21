Silesia y Asturias teñidas de negro hulla

En la estación de tren de Opole hay taquillera; muy amablemente, sin que nadie preguntara, informó que los mayores de 65 tenían derecho a descuento; las máquinas expendedoras de Renfe no te hablan.

Cuando disparé las fotos al tren de mercancías que llegaba cargado de carbón, hice memoria de cuando era la mercancía habitual que salía en los ferrocarriles de Nalón y Caudal; los muchos años en que aceras, ríos y pulmones se teñían de negro hulla.

Habíamos llegado unos días antes de Póznan y pedíamos billetes para Breslavia, en polaco Wroclaw, uno de esos nombres impronunciables para asturianos. Comentaba con mis dos acompañantes el trabajo que me costó aprenderme el de Zbigniew Kowalewski, cuando las gentes de la LCR lo invitamos a Asturias para que nos hablara de Solidarnosç, aquel sindicato que peleaba contra la burocracia postestalinista.

Por no errar, no los escribo de memoria, los copio, como los de las artistas que nos acompañan estos días en la séptima edición de la Fiesta del Libro. Monika Glosowitz (Universidad de Silesia), ha desarrollado desde 2022 un proyecto de investigación cuyo objetivo ha sido documentar relatos femeninos en la última cuenca carbonífera polaca, publicado con el título Memorias de mujeres de familias mineras.

En su marco, Karolina Jonderko, -Premio World Press Photo 2021, que siempre de presenta como hija de minero-, realizó una serie fotográfica que se refiere especialmente a la mina KWK Dębieńsko, cerrada hace 26 años, con repercusiones de gran alcance para la comunidad.

Junto con ellas estará la voz de las mujeres del carbón de Asturias, que desde Pola de Laviana recogió la profesora Eva Martínez. Las escuchamos el día 21 en el Espacio Cultural 19 10 de Mieres y el 22 en el Pozo Sotón; tanto en Mieres como en el Centro Escénico Álvarez Nóvoa pueden verse hasta fin de mes los reportajes de fotografía minera.