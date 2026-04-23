Este viernes, 24 de abril, la Asociación Cauce del Nalón presentará a las 19.30 en las Escuelas Dorado de la Casa de la Cultura de Sama una conferencia del profesor Pablo Simón titulada "Entender el auge de los enemigos de la democracia" y será introducida por Antonio Bahamonde, catedrático de Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, y por Isabel Rivera Ortiz, presidenta de la Asociación. Pablo Simón es profesor titular de Ciencia Política en el Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Carlos III de Madrid y su formación procede de la Universidad Pompeu Fabra y de otras instituciones europeas como la Universidad Libre de Bruselas. Este inquieto riojano, quizás tenga como aspecto más conocido para el público en general, la habitual presencia comunicadora en medios televisivos y radiofónicos como experto en análisis electoral y en partidos políticos, pero su faceta investigadora abarca una temática mucho más amplia de libros y publicaciones académicas. Un rasgo muy destacable de Pablo Simón es la limpieza y claridad expositiva con que comunica su denso conocimiento, una virtud docente que hace de fácil comprensión los argumentos que expone y le da brillo como conferenciante.

En una de sus últimas publicaciones titulada "Entender la política: Una guía para novatos" (2023), acerca a todos los públicos los conceptos fundamentales de la ciencia política, desde los orígenes hasta la organización política actual, desde las sociedades antiguas hasta la formación de los Estados modernos. En esta obra analiza el funcionamiento de la democracia, explicando cómo se eligen los representantes en los distintos sistemas electorales (con especial atención al caso español) y como se dividen los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. También describe y analiza la vigencia de ideologías y términos como nacionalismo, liberalismo, conservadurismo, progresismo, feminismo y ecologismo. La obra que es muy didáctica, está realizada en lenguaje sencillo y accesible al gran público y defiende qué la información ciudadana hace que la participación en política de los individuos sea más libre.

Para Pablo Simón las ideologías modernas no se presentan como dogmas cerrados y explica como han evolucionado los conceptos de izquierda y derecha influidos por nuevos ejes de conflicto. Los tradicionales bloques motores de nuestras democracias como han sido el liberalismo, el conservadurismo y la socialdemocracia, fundamentalmente centrados en las actuaciones sobre los ejes económicos (en resumen, más impuestos o menos impuestos), están ahora influenciados por otros valores ajenos a la economía como son el feminismo o el ecologismo, así como por la irrupción de fuertes tensiones basadas en la interpretación globalista o nacionalista de los temas políticos, en los que cada día es más cuestionado el orden mundial basado en normas jurídicas ajustadas al derecho internacional, en donde cada vez los planteamientos totalitarios y de rechazo a “lo que no es nuestro” se infiltran en las sociedades democráticas intentando debilitar sus instituciones. El interés de la conferencia reside no solo por el contenido que anuncia su título, sino también por la actualidad de los acontecimientos nacionales e internacionales que estamos viviendo.

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Juan Llaneza es socio de Cauce del Nalón