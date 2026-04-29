El Puente vuelve a perder, el mantra que llevamos repitiendo desde hace más de tres décadas y que parece que vamos a continuar diciendo mientras la vida nos acompañe.

En el siglo pasado, se nos anunció a bombo y platillo el PERI de El Puente en 1984, que iba a dar un cambio a nuestro barrio, pues ya las señales de la decrepitud empezaban a asomar, en ese momento ya no se podían hacer obras, ya que el maná inmediato que iba a ser el PERI, sería gastar en balde, así que no se aprobaba obra alguna en el barrio.

Y pasaron los años, los lustros y las décadas y El Puente se apagaba, se sometía a la dictadura de la dejadez de las distintas administraciones que creían que nos convencían diciendo que íbamos a ser "El Dorado" de Langreo. Recordaré a Nino el de Lera, que siempre que me veía, me recordaba mi ingenuidad ¡Ay Marta, tú que decías que esto iba a ser como Manhattan, te equivocaste de barrio, esto ya es el Bronx!, murió en la maldita pandemia.

Y pasaba el tiempo y los Torrijos y las Torrijas íbamos abandonado nuestro pueblo, unos porque las casas ya no reunían las condiciones necesarias para vivir, otros porque no encontraban las casas adecuadas en el barrio y otros porque buscaban otros horizontes, que ya eran El Dorado, y no tenían que esperar más tiempo.

Se constituye la Asociación de vecinos de San Lorenzo de El Puente en 1989 y un año después nos manifestábamos pintando en la carretera LA-3 (Calles José Álvarez Valdés y Pepita F. Duro), los 207 baches que había, por cierto, algunos han vuelto a salir. En 1994, con el desarrollo de Langreo Centro, a El Puente nos sacan del plan general, en esa época el deterioro de las casas, la inseguridad llamaba a la puerta y el abandono de todos era palpable.

Y sigue pasando el tiempo y El Puente ya herido de muerte, ve como el soterramiento profundiza aún más la herida, una herida que no cierra y ya estamos en otro siglo, podría proseguir y proseguir igual que los años de incumplimiento que nos han hecho desde lo local a lo regional y aun así hay personas nacidas y criadas que siguen viviendo en El Puente.

Este año, hubo un rayo para la esperanza, que pronto se disipó había un nuevo plan con expropiación que iba por fin a hacer justicia a lustros de olvido, se iba a restituir la dignidad después de tantos años de humillación y abandono. Pero no, el barrio de El Puente, volvía a ser excluido, al menos la mayor parte de él quedaba fuera de la expropiación, cómo no, había otro PERI tan ambicioso o más que el de 1984 que iba dar a la iniciativa privada el desarrollo para que hiciese casas unifamiliares.

Aclárense autoridades locales y regionales de todos los partidos políticos, la mayoría de los habitantes del Barrio de El Puente, los que año tras año hemos pedido que nos atendieran, sí queremos la expropiación, pero de atrás a adelante.

No pueden excluir nuevamente a una parte, de nuestro barrio, los de la parte de atrás de El Puente, al ostracismo, y que pasen de nuevo décadas y décadas siendo “la favela” de Langreo producto del abandono, de la dejadez y de mirar para otro lado. Será una buena fotografía para la vergüenza, una parte con una construcción moderna con vistas a un “fantástico bulevar” y otra parte casas e infraviviendas enterradas en una trinchera infinita que les impedirá ver el resultado del soterramiento de la FEVE, por lo que han penado durante mucho tiempo, demasiado tiempo.

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Marta F. Pérez Pérez es vecina del barrio de El Puente