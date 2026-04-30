Laviana pierde a uno de sus nombres propios: Moisés Trelles

No conocí a Moisés Trelles en lo que más le apasionaba, que era la caza y la pesca. Pero sí tuve la oportunidad de compartir con él otras pasiones, como la del Real Titánico de Laviana, del que fue jugador y del que era su socio número 1. También compartimos entusiasmo por Laviana, Asturias y España.

Muchísimas veces, cuando digo, también fuera de Asturias, que soy de Laviana, recibo la misma respuesta: “Entonces conocerás a Trelles”. Y es que su pasión por la caza y la pesca, que acabó siendo su forma de vida, le llevó a ser un referente más allá de las fronteras de Asturias.

No pasó mucho tiempo desde que en 1956 se puso al frente del negocio familiar, una droguería en Pola de Laviana, hasta que lo amplió tres años después, montando en un local anexo una tienda de electrodomésticos y mostrando una escopeta Sarasqueta y un par de cajas de cartuchos del Trust. Aquello supuso el embrión para que unos años después, a mediados de la década de los 60 del siglo pasado, en otro local justo enfrente, arrancase definitivamente Armería Trelles.

Más de un siglo después de los inicios de aquella droguería, inspirada en los típicos drugstores norteamericanos, Armería Trelles es un referente que supone una visita obligada para todos los amantes de la caza. Referente, conviene decirlo, fuera de Asturias, pero incluso más allá de las fronteras de España.

No lo conocí por su afición por la caza y la pesca, pero sí compartí su amor por Laviana, Asturias y España, y respeté y agradecí sus consejos y advertencias. También su forma de entender la vida, siempre clara, sin rodeos y con convicciones firmes.

Laviana pierde a uno de sus nombres propios. De lo que no tengo duda es de que, cuando diga que soy de Laviana, me van a seguir preguntando si conozco a Moisés Trelles. Y seguiré respondiendo con orgullo que tuve la suerte de conocerle.

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Adrián Pumares, secretario general y portavoz parlamentario de FORO Asturias en la Junta General