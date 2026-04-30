Moisés Trelles, el hombre que amaba al río Nalón

El Nalón era su pasión y su preocupación, por el mal estado del caudal ecológico. Luchó lo indecible para convertir este cauce fluvial en un ejemplo de agua corriente con vida piscícola y entendía que este río asturiano era la mejor industria existente en la zona y que por desgracia, los poderes públicos lo desatendían con desprecio. La pesca y la caza eran sus grandes aficiones y se volcó con notoriedad en favorecer este deporte en estos entornos de naturaleza pródiga.

Talentoso para los negocios, fue un empresario polivalente. En sus inicios se dedicó a los electrodomésticos para más adelante volcarse en la venta de vehículos y en la industria minera, también en la telefonía, la alimentación. En los tiempos de la puesta en escena de la televisión, primeros de los años sesenta, colocó un moderno repetidor en la zona de la Campeta en San Martín del Rey Aurelio para dar cobertura e imagen nítida a esos nuevos aparatos. Un éxito en toda Asturias y experiencia piloto en la región. Su espíritu inquieto e innovador le movió a montar una de las mejores armerías de toda España. Destacados cazadores de todo el país, expertos en caza mayor, pasaron por la Armería Trelles y adquirían todo lo necesario para una óptima montería. También organizó batidas en cotos privados del centro y sur de España con un éxito completo por su organización y logística.

Sería demasiado prolijo desarrollar en estas líneas las actividades empresariales de un emprendedor avanzado a su época. En estas horas de tristeza por la muerte de un buen amigo y gran persona, los recuerdos se amontonan en mi mente para describir a un Moisés entregado a su villa y a su concejo, en muchas ocasiones incomprendido por su talante de hombre directo en sus expresiones con sentido común y mucha retranca. Vivía por y para Laviana y el Alto Nalón, siempre envuelto en ideas y su acción animadora. Hoy en verdad el concejo de Laviana y sus próximos lloran por un entusiasta de la vida, que supo hacer el bien por encima de su personalidad y representar a un entregado a la causa del más desfavorecido. “Vive y deja vivir”, era su frase más repetida y ese a fin de cuentas fue su lema vital.

Con Moisés Trelles Blanco se va un emblema de Laviana, un hombre que proyectó su concejo allí donde estuviera, un visionario para los negocios y para los espectáculos musicales. Por la Pola en los años sesenta, gracias a su empuje, pasaron innumerables artistas del universo del disco español y siendo representante de festejos estuvo en la capital del Alto Nalón la Banda Militar Americana de Torrejón de Ardoz, todo una revolución en aquella época. En su mente bulliciosa Laviana era su presente. Loas y sentimientos para un difunto que disfrutó de la vida como pocos y abrazos solidarios a su familia. Mari Paz, su viuda, Alfredo su hijo y Toni su hermano. ¡Dios nos libre de las alabanzas! Moisés, sigue tu vuelo feliz allí donde te encuentres y ora por todos nosotros. Y confiemos que el río Nalón vuelva a ser un cauce ejemplar y respetado.