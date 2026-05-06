Lo de Brañagallones nun ye pa ahora

Imaginémonos por un momento que nos encontramos en una gran vega de un verde intenso, situada en un entorno natural espectacular en el que rebecos conviven con halcones peregrinos y jabalíes, donde el único sonido que se escucha es el cantar de los pájaros, el rumbar del aire, o el de alguna vaca mugiendo en la lejanía.

Pero, déjate de imaginar, porque ese lugar existe: es el Refugio de Brañagallones, situado en la vega que le da el nombre, a más de 1.200 metros de altitud, en el parque natural de Redes, declarado como Reserva de la Biosfera desde el año 2001, además de Zona de Especial Protección para las aves. Al margen de tanto reconocimiento, Redes es un lugar de ensueño en el que cada estación tiene su encanto y uno de los mejores campamentos base desde el que explorar el Parque es el refugio de Brañagallones.

Todo un lujo del que se puede disfrutar solo, en pareja, acompañado por amigos, en familia, con niños… es decir, es un lujo al alcance de todos. El edificio, de aires alpinos, tiene capacidad para 40 huéspedes, con habitaciones de 4, 5 y 6 plazas. Además, cuenta con un inmenso comedor y una sala de estar. Cuando hace frío, es una delicia sentarse en aquellos sofás frente a la chimenea, una buena estampa de lo acogedor que es el espacio. En verano, nada como tomar unas botellas de sidra al fresco, disfrutando de este paraje tan espectacular.

Situado en la majada que le da nombre, el refugio no es la única edificación de la zona, pues el paisaje está salpicado de diminutas cabañas de piedra, muchas de las cuales aún son utilizadas por ganaderos y que están en perfecto estado. En realidad, el conjunto es tan bonito que bien podría ser el decorado de una película, como de hecho ya ocurrió con la serie de Netflix “Alma”.

Sus orígenes se remontan a su pasado como refugio de cazadores, aunque más tarde, el edificio se transformó en un parador de tres estrellas (de 2005 a 2009) y desde septiembre de 2016, está gestionado por la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo, presidida por una de sus principales detractoras, Tensi Carmona.

Sin embargo, la desidia y absoluta ineficacia del Gobierno del Principado de Asturias, sigue amenazando con el derrumbe del edificio sin nada que anuncie realmente una restauración urgente, más allá de la venta de “fumo” a la que nos tiene acostumbrados el ínclito Barbón de Laviana y su mariachi. ¿Han pensado estos sujetos en la repercusión que podría tener estos despropósitos a la hora de mantener el concejo casín en manos de un gran alcalde como Miguel Fernández, o no será que quieren “cargarlo” por no ser lameculos de nadie?

Hace unos meses he tenido el privilegio de pernoctar unos días en la cabaña de un amigo y pude comprobar in situ el estado deplorable que presenta el edificio, tal como si hubiese sufrido los ataques de los sionistas y yankis de turno en Palestina, Líbano o Irán, que, sin duda alguna, lo están condenando al cierre y al abandono. Más claro, el edificio está en muy mal estado, con parte de la cubierta sin tejas, porque los fuertes temporales de viento del invierno se han llevado la pizarra y la nieve y la lluvia han hecho el resto, pudiendo llegar a la conclusión de que el edificio no estará disponible para este verano.

Es decir, los años acumulados en el retraso en la mejora del refugio de Brañagallones, justificados ahora en un embrollo burocrático, están poniendo en serio peligro uno de los mejores refugios de montaña de España. De todos modos, al objeto de solventar las deficiencias se han proyectado unas obras por un coste de 677.430 euros del año 2024 que suponen, teóricamente, una restauración integral del tejado, impermeabilización y estructura soporte (rastreles), así como la mejora de ventilaciones, chimeneas y la instalación de ventanas oscilobatientes (velux), siendo adjudicada la obra a la empresa pública Tragsa, una vez aceptada la renuncia de la primera empresa a quien había sido adjudicada.

Para esta nueva “aventura” los objetivos del Principado tienen previsto que el refugio sea “verde”, para el que se cuenta con financiación europea, de tal manera que funcione con energías renovables, teniendo prevista la instalación de paneles solares que ayudarán a que el edificio se autoabastezca de energía, aunque sea de manera parcial, a la vez que se procederá a la instalación de un generador nuevo, prescindiendo de los dos viejos generadores de gasoil, de muy elevados costes y de constantes averías, además de no ser nada recomendable en una Reserva de la Biosfera.

Pero, la subida a Brañagallones, además de ser muy usada por los ganaderos de la zona, ha sido desde siempre un lugar de atracción para niños y mayores con el “tren al paraíso” conducido con destreza por Rafa, un tractor turístico con capacidad para 19 viajeros en cada desplazamiento, con una media anual de 3.200 personas a la Vega.

En definitiva, el ambiente recogido entre vecinos de los pueblos casinos de Bezanes y alrededores, así como muchos montañeros de la zona, es que dan por perdida una temporada más, aunque las obras prometidas y presupuestadas se iniciasen de una forma inmediata. De todos modos, entre ese pesimismo existe también cierta esperanza, resignándose a que lo importante es que hagan las obras con la vista puesta en 2027.

Esperemos que su actual presupuesto no se quede corto debido al progresivo deterioro que sufre en el día a día, y no sirva de justificación para eternizar la obra antes que el edificio se desparrame debido principalmente a las goteras del tejado, cada vez mayores.