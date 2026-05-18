Explicar El Puente

En la memoria de los langreanos y langreanas aún están presentes los efectos urbanísticos del desarrollo industrial del concejo y del proceso de reconversión. El desorden y las cicatrices causadas en nuestro paisaje urbano han sido más profundas que en otros lugares y su curación más costosa y larga, lo que nos ha situado durante décadas en una posición de inferioridad de condiciones a la hora de competir por la atracción de vecinos y actividad con el resto del eje urbano de Asturias.

Langreo inició un proceso de transformación y regeneración urbana en la década de los años 90 del pasado siglo, en especial con el desarrollo y ejecución del Plan Especial Langreo-Centro. Este Plan, ejecutado por el Principado de Asturias en colaboración con el Ayuntamiento, implicó la transformación urbanística en el espacio central ubicado entre La Felguera y Sama.

Langreo Centro constituía un conglomerado de espacios públicos, antiguas viviendas, industrias, almacenes y pequeños negocios muy deteriorado y sin posibilidad de desarrollo, que cercenaba las posibilidades de crecimiento, modernización e integración de la ciudad. La intervención pública a través de la dotación de recursos suficientes, incluidas expropiaciones y demoliciones, generó nuevos espacios para la construcción de viviendas, públicas y privadas, y equipamientos, e hicieron de Langreo-Centro un barrio moderno en el centro de la ciudad.

De esta intervención de profunda regeneración urbana de la nueva centralidad de Langreo quedó descolgado el colindante y antiguo barrio de El Puente por dos razones fundamentales: una presupuestaria, no había más recursos, y otra por su vinculación con el proyecto de soterramiento de las vías de FEVE.

Así, la zona -que, por ubicación, forma parte del nuevo centro de Langreo-, quedó descolgada, y la ciudad a medio coser. Ahora, una vez liberado el espacio de las vías, la ciudad merece culminar su desarrollo con la regeneración e integración total de su nuevo centro urbano.

No es nuevo. La previsión de integración del Barrio de El Puente con el resto de la ciudad se contempló en nuestro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado por unanimidad de los grupos municipales en 2011, vigente actualmente. Este Plan contempla en la zona una tipología de edificación en bloque abierto de 4 y 5 alturas rodeado de espacios libres y zonas verdes integrados con el bulevar del soterramiento.

Por lo tanto, desde la aprobación del PGOU las edificaciones actuales (viviendas, negocios…) se encuentran “fuera de ordenación” y con importantes limitaciones para ejecutar obras de mejora, ampliación o renovación de los edificios.

Para desarrollar urbanísticamente la zona, el actual Plan contempla el “Sistema de compensación”, que consiste resumidamente en que sea la iniciativa privada, es decir los propietarios o promotores, quienes asuman la responsabilidad de urbanizar. Han pasado 15 años y la iniciativa privada no ha mostrado ningún interés por desarrollar la zona.

En respuesta a las reivindicaciones municipales, en el año 2022 el Principado de Asturias trasladó al Ayuntamiento de Langreo una propuesta de modificación del PGOU, popularmente conocida como “PERI de El Puente”, que en esencia consistía en una modificación de la edificabilidad, reduciéndola a una edificación de baja densidad (viviendas unifamiliares) en determinadas zonas y manteniendo la edificabilidad existente en la ladera. No contemplaba dicho plan recursos públicos para su ejecución, manteniendo a la iniciativa privada como motor, lo cual, dadas las cargas que debían soportar sus propietarios, hizo inviable la actuación.

El Ayuntamiento de Langreo en desacuerdo con dicha propuesta, trata el tema en la Comisión de urbanismo del mes de julio de 2022, que adopta el siguiente acuerdo por unanimidad de todos los grupos: “No iniciar la tramitación de dicha modificación y solicitar a la Dirección General del Territorio y Urbanismo del Gobierno del Principado de Asturias un borrador de dicha modificación en el que se valore económicamente como sistema de actuación la expropiación”. Y eso fue lo que se hizo.

En que consiste la propuesta que ahora traslada la Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Principado de Asturias, atendiendo la petición municipal:

- La actuación consiste en sustituir la iniciativa privada como motor de la actuación urbanística, por la iniciativa pública, a cargo del Principado de Asturias, en la forma ya prevista por el Plan General de Ordenación de 2011.

- Se propone la firma de un Convenio con el Ayuntamiento de Langreo para la creación de una Reserva Regional de Suelo en el Barrio de El Puente, en tres unidades de actuación previstas en el Plan de Ordenación, con el objetivo de construir de 110 viviendas de iniciativa pública y regenerar toda la zona, urbanizando viales y creando zonas verdes, integrando el espacio con el bulevar del soterramiento y el resto de La Felguera y Sama.

- La financiación de esta actuación es íntegra a cargo del Principado de Asturias. La actuación, incluida la adquisición del suelo, edificación de viviendas y urbanización de los espacios, alcanzaría los 20 millones euros aproximadamente, contemplándose siete millones de euros para compensar a los afectados.

- El Ayuntamiento no aporta recursos a la actuación, asumiendo como en el resto de desarrollos urbanísticos, el mantenimiento posterior de viales y zonas verdes que se creen.

- La creación de una Reserva Regional de Suelo es otro aspecto a explicar. La figura implica una adquisición del terreno con garantías, valoración individualizada y posibilidad de mutuo acuerdo, mediante un proceso transparente, con una tasación legal y un justiprecio que garantizan por ley el valor real de mercado más un porcentaje adicional. El modelo es un instrumento habitual, un proceso estándar garantizado legalmente, utilizado en el desarrollo de proyectos urbanísticos e infraestructuras en toda España.

En resumen, el proyecto supone dar cumplimiento al Plan General de Ordenación vigente, aprobado por todos los grupos municipales en el año 2011, y a una petición municipal de intervención pública del Principado de Asturias. Además, implica continuar con el proceso de regeneración urbana de Langreo, constituyendo una oportunidad de futuro para la ciudad.

Ante la polémica surgida con ocasión de la presentación del proyecto, el equipo de gobierno ha tomado una decisión valiente y coherente: suspender la tramitación de la propuesta urbanística y abrir un proceso de participación ciudadana para alcanzar el mayor consenso posible, intentando garantizar la regeneración del área, la construcción de vivienda pública y los derechos de los afectados.

La prioridad para el Gobierno de Langreo es explicar con detalle a los langreanos esta inversión de 20 millones de euros que conlleva la construcción de más de 100 viviendas públicas en alquiler asequible, y, también, buscar la mejor solución para poder culminar la transformación del nuevo centro de la ciudad con zonas verdes y un urbanismo propio del siglo XXI, poniendo punto y final a 40 años de abandono.

La voluntad del gobierno local es clara: no vamos a escatimar esfuerzos para alcanzar un buen acuerdo para el municipio y buscaremos soluciones a las necesidades de los propietarios afectados con el único límite de la Ley.

En este proceso de diálogo es fundamental garantizar un espacio donde expresar dudas, inquietudes o incluso desacuerdo con el plan urbanístico. Por ello, vamos a crear una mesa de diálogo para cada unidad de actuación, ya que —como hemos podido constatar— en cada una de ellas conviven sensibilidades diversas. El objetivo es asegurar una participación real, inclusiva y representativa de todas las voces implicadas, buscando alternativas posibles.

Siguiendo esta misma línea, y entendiendo la participación como un proceso amplio e inclusivo, consideramos necesario que cualquier persona que resida en El Puente, esté o no directamente afectada, disponga también de un espacio de escucha. Para ello, se creará una mesa de diálogo dirigida al conjunto del barrio que queda fuera del ámbito del Plan.

Asimismo, y dado que esta actuación tiene un impacto que trasciende El Puente y afecta al conjunto de Langreo, se constituirá una última mesa de diálogo con las asociaciones y colectivos más representativos del municipio. Queremos garantizar que todos los langreanos y langreanas cuenten con un espacio propio para hablar y ser escuchados. Asimismo, quedará garantizada la participación de las organizaciones políticas.

Nuestro objetivo principal es alcanzar soluciones de consenso que permitan el desarrollo equilibrado del barrio y del municipio, sin dejar a nadie atrás. Todas las partes debemos hacer un esfuerzo. No hacer nada supondría otro castigo para el futuro de Langreo.

Por ello, “Explicar El Puente” significa, precisamente, abrir ese debate con datos, antecedentes y voluntad de acuerdo, sin perder de vista que la transformación pendiente afecta al futuro urbano del conjunto del concejo.

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José Antonio Cases Díaz es abogado y concejal de Urbanismo, Medio Ambiente, Empleo, Promoción Económica y Comercio del Ayuntamiento de Langreo