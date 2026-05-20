Opinión
Eva Martínez
La soledad fue el precio
La presentación en Laviana del libro de Carmen Domingo sobre la vida de Carmen Díez de Rivera
No creo que exista mejor plan que aquel que nos conduce a un libro escrito a modo de biografía. En esta Semana de los Museos, la Asociación Cauce del Nalón presentará "La soledad fue el precio. Vida de Carmen Díez de Rivera", obra de Carmen Domingo, filóloga hispánica egresada de la Universidad de Barcelona, entre otros muchos méritos.
La biografía no deja de ser una pintura hecha con palabras: un retrato literario que narra la vida de personas a golpe de pluma y que, reunido en las estanterías de nuestras bibliotecas, conforma el gran y complejo museo de la sociedad española; la de ayer, la de hoy y quizá también la que está por venir.
Carmen Díez de Rivera fue una mujer que, por su nacimiento, pudo haberlo tenido todo, pero eligió reescribirse a sí misma, no sin antes encontrarse con los sinsabores de la vida. Fue también una mujer comprometida con la libertad, que luchó por una España más abierta, más democrática y más justa para todos los españoles y españolas. Una existencia marcada por la política, la inteligencia, la sensibilidad y también por las heridas personales, que la convierten en una de esas figuras que merecen ser recordadas y comprendidas más allá de los titulares de la historia.
Así, en el salón de actos del CIDAN, este jueves, a las 19.30 horas, se presentará este libro mientras esperamos, con la calma serena que inspira Pola de Laviana, que el atardecer sobre la bella Peña Mea ilumine la historia de Carmen Díez de Rivera, una mujer de vida extraordinaria que no debe caer en el olvido.
El acto contará además con la participación de mujeres de la Asociación de Mujeres por la igualdad del Valle del Nalón y de la Asociación Alameda, quienes, a su manera, también han contribuido a tejer y dignificar la historia de las mujeres a través de su amplio recorrido en la lucha por la igualdad.
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Eva Martínez González es vicepresidenta de la Asociación Cauce del Nalón
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