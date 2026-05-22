El orgullo de ser lasaliano

Tomando el relevo a los alumnos de 4º de ESO del año pasado y también a todos los antiguos alumnos que nos preceden, queremos comenzar este pregón de las fiestas de La Salle 2026 dando la bienvenida a todos los alumnos, profesores, Hermanos, familias y a quienes nos acompañáis estos días de disfrute y alegría.

Año tras año veíamos con asombro, y debemos confesar que con un poco de envidia, cómo los finalistas daban el pregón. Desde que tenemos recuerdo, estos días son uno de los momentos más especiales y esperados del curso. En el instante en que nos pusimos a escribir estas palabras nos dimos cuenta de la gran importancia de esta celebración que, más allá de su parte lúdica, tiene una vertiente fundamental en la que se representan los grandes valores de La Salle y que refleja el legado de nuestro fundador, San Juan Bautista.

Desde que pisamos el colegio por primera vez para forjar nuestra identidad lasaliana, el "indivisa manent" identifica esa unidad y diálogo entre alumnos y profesores que tanto nos caracteriza y nos invita a permanecer unidos. Así lo hicimos a lo largo de estos años y aseguramos que continuaremos haciéndolo, porque el sentimiento de pertenencia a esta comunidad está prendido en lo más profundo de nuestro corazón.

Diremos con orgullo que somos lasalianos, discípulos de San Juan Bautista de La Salle, nuestro fundador, que dio todo por la enseñanza a los más pobres y cuyo mensaje perdura hasta nuestros días, simbolizado en nuestra estrella de cinco puntas que representa cinco valores diferentes: La Fe, un pilar esencial que está en la base de todo lo que somos. La Fraternidad, que habéis logrado inculcarnos, haciendo que nos sintamos parte de esta comunidad. Nunca nos hemos visto solos y evitar que alguien se sintiera así ha sido nuestra prioridad, llevando a la práctica todo lo que significa esa palabra tan sonora y bonita de la que siempre nos habéis hablado: la empatía. La Justicia, representada en las decisiones tomadas y acciones realizadas de forma sensata y equitativa, dando siempre a cada uno aquello que necesita. El Servicio, estar siempre dispuestos a ayudar a los demás, aunque a veces supusiera un gran esfuerzo o simplemente no nos apeteciera. Nos enseñasteis a compartir y nos ayudasteis a poner a los demás por encima de nosotros mismos. El Compromiso, que representa vuestra generosa dedicación a la enseñanza, y concretamente a nuestra educación.

En este momento, y evocando el lema de este año, los alumnos finalistas de 4º de ESO, prometemos que de vuestro compromiso tomaremos nuestro propio compromiso, que es el de seguir a partir de ahora y para siempre el rumbo que nos marque la estela de la estrella. Y, por supuesto, os aseguramos que cada año volveremos para celebrar todos juntos las fiestas de La Salle.

Antes de despedirnos, si nos lo permitís, queremos dar un consejo a todos nuestros compañeros de cursos inferiores: disfrutad las fiestas de cada año como si fueran únicas porque cuando llegue la última celebración sentiréis, como nosotros sentimos, que no lo hicimos con la suficiente intensidad.

Ahora es nuestro turno de pasar el relevo de las fiestas a nuestros compañeros de 3º de ESO. Os deseamos todo lo mejor, que es lo que nosotros hemos disfrutado durante nuestra etapa en el colegio. Y sin más… ¡San Juan Bautista de La Salle, ruega por nosotros! ¡Viva Jesús en nuestros corazones, por siempre! ¡Que suene la música! ¡Que empiecen los juegos! ¡Felices fiestas, La Salle La Felguera!

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María Ezama Díaz es alumna del colegio La Salle de La Felguera