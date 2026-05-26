Un camino en marcha

Las recientes jornadas referidas al Camino de las Asturias, celebradas en Pola de Laviana, han tenido un éxito notable de talante, entrega y entusiasmo. Se trataba de dar proyección a una senda histórica ya marcada en el siglo IX que partiendo de Navarra y siguiendo por Álava, Rioja, Burgos y León alcanzada el Puerto de Tarna y discurría Nalón abajo hasta llegar a San Salvador de Oviedo. Un viejo itinerario que ahora los Amigos del Camino de las Asturias con el refuerzo de la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata y la Plataforma histórica Los Bribones quieren reivindicar como una ruta plena de valores naturales, patrimoniales, turísticos y gastronómicos. Bien por este grupo de animosos emprendedores culturales que con esfuerzo, decisión y empeño están alimentando realidades para que este antañón Camino por el Valle del Nalón tenga la importancia de otras hijuelas camineras en Asturias.

Destacados expertos jacobeos de Galicia, Cantabria, Álava y Asturias ofrecieron nítidas perspectivas de lo que puede significar este nuevo recorrido. Ya se están señalizando los pasos por el Alto Nalón y llevando a efecto una infraestructura y logística encomiables por parte de los diferentes ayuntamientos de la zona. Todo sin prisa, pero sin pausa. La Consejera de Cultura Vanesa Gutiérrez apoyó sin ambages esta ruta y prometió volcarse desde la Administración regional para convertir este destacado proyecto en algo tangible y fundamental para atraer viajeros con el objetivo de conocer unos entornos cargados de magia, belleza y espiritualidad.

Este vetusto camino es coincidente en muchos tramos con el GR/1 procedente de Figueres en Cataluña hasta Finisterre en Galicia, uno de los más importantes senderos españoles que también se está promocionando gracias a un grupo de senderistas catalanes que estos días lo están conociendo a fondo inmersos en los paisajes de Caso, Sobrescobio y Laviana. Emilio Aguilar que es su garante y el hombre que más GR (sendero de gran recorrido) ha recorrido por todo el país, señaló que esta vereda es preciosa por sus contrastes geográficos y una luz especial, ahora lo esencial es darle utilidad con un renovado acondicionamiento. Y en este sentido tanto los peregrinos de Álava como los senderistas de Cataluña han coincidido con el padre de los grandes recorridos y han alabado, asimismo, esta ruta por sus condiciones orográficas, su hermosura, sus montes, sus valles, sus ríos, sus bosques infinitos y especialmente sus gentes animosas y hospitalarias. La puesta en marcha del Camino de las Asturias es un hecho palmario que exige promoción y ánimo.