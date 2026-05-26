Opinión
Un camino en marcha
La recuperación de la senda jacobea del Camino de las Asturias
Las recientes jornadas referidas al Camino de las Asturias, celebradas en Pola de Laviana, han tenido un éxito notable de talante, entrega y entusiasmo. Se trataba de dar proyección a una senda histórica ya marcada en el siglo IX que partiendo de Navarra y siguiendo por Álava, Rioja, Burgos y León alcanzada el Puerto de Tarna y discurría Nalón abajo hasta llegar a San Salvador de Oviedo. Un viejo itinerario que ahora los Amigos del Camino de las Asturias con el refuerzo de la Sociedad Cultural y Gastronómica La Pegarata y la Plataforma histórica Los Bribones quieren reivindicar como una ruta plena de valores naturales, patrimoniales, turísticos y gastronómicos. Bien por este grupo de animosos emprendedores culturales que con esfuerzo, decisión y empeño están alimentando realidades para que este antañón Camino por el Valle del Nalón tenga la importancia de otras hijuelas camineras en Asturias.
Destacados expertos jacobeos de Galicia, Cantabria, Álava y Asturias ofrecieron nítidas perspectivas de lo que puede significar este nuevo recorrido. Ya se están señalizando los pasos por el Alto Nalón y llevando a efecto una infraestructura y logística encomiables por parte de los diferentes ayuntamientos de la zona. Todo sin prisa, pero sin pausa. La Consejera de Cultura Vanesa Gutiérrez apoyó sin ambages esta ruta y prometió volcarse desde la Administración regional para convertir este destacado proyecto en algo tangible y fundamental para atraer viajeros con el objetivo de conocer unos entornos cargados de magia, belleza y espiritualidad.
Este vetusto camino es coincidente en muchos tramos con el GR/1 procedente de Figueres en Cataluña hasta Finisterre en Galicia, uno de los más importantes senderos españoles que también se está promocionando gracias a un grupo de senderistas catalanes que estos días lo están conociendo a fondo inmersos en los paisajes de Caso, Sobrescobio y Laviana. Emilio Aguilar que es su garante y el hombre que más GR (sendero de gran recorrido) ha recorrido por todo el país, señaló que esta vereda es preciosa por sus contrastes geográficos y una luz especial, ahora lo esencial es darle utilidad con un renovado acondicionamiento. Y en este sentido tanto los peregrinos de Álava como los senderistas de Cataluña han coincidido con el padre de los grandes recorridos y han alabado, asimismo, esta ruta por sus condiciones orográficas, su hermosura, sus montes, sus valles, sus ríos, sus bosques infinitos y especialmente sus gentes animosas y hospitalarias. La puesta en marcha del Camino de las Asturias es un hecho palmario que exige promoción y ánimo.
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