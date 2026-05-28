El eco de un latido

Hace poco tiempo, perdimos de forma inesperada una compañera de trabajo, no quiero mencionar sus datos, por respeto a la familia. Los sanitarios pasamos horas rodeados de fragilidad ajena, cuidando la salud de los pacientes y a menudo, nos olvidamos de que nosotros también estamos hechos de la misma materia vulnerable, convivimos con esa línea delgada que separa la vida de la muerte, y sin embargo nunca estamos preparados para que esa fragilidad golpee tan cerca. Un día estamos sosteniendo la mano de ese paciente y al siguiente, somos nosotros quien nos convertimos en recuerdo.

Esta perdida tan repentina de nuestra compañera me hizo pensar en esa certeza, que a mundo olvidamos: lo asombrosamente frágil que es la vida. Pasamos la vida construyendo planes a largo plazo, acumulando compromisos, postergando abrazos y cariño; las risas compartidas o el simple acto de respirar son privilegios extraordinarios que a veces no valoramos. Vivimos bajo esa ilusión, pensando que el tiempo es un recurso inagotable, o como si hubiera un contrato firmado con el destino. Tenemos que reflexionar sobre el valor de cada instante compartido, la importancia de abrazar más, de agradecer, de decir te quiero a quienes nos rodean, y agradecer la presencia de quienes están a nuestro lado, porque el mañana no está asegurado.

Que la conciencia de nuestra propia vulnerabilidad no nos llene de miedo, sino de valentía para vivir con intensidad, gratitud y autenticidad. Abraza con más fuerza, di “te quiero” sin reservas, y deja ir los rencores y enfados que solo sobrecargan el camino. Por eso, porque la vida es corta, efímera y hermosa, intentemos vivir cada segundo con el alma abierta. Vivir es urgente, es hoy, es ahora, es este instante; es un milagro, no podemos vivir dormidos, hay que despertar y aprovechar cada segundo del milagro y privilegio de la vida. Descansa en paz compañera.

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María Pilar González es enfermera en el Hospital Valle del Nalón