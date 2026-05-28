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Opinión | Tribuna

María Pilar González

María Pilar González

Enfermera del Hospital Valle del Nalón

El eco de un latido

Hace poco tiempo, perdimos de forma inesperada una compañera de trabajo, no quiero mencionar sus datos, por respeto a la familia. Los sanitarios pasamos horas rodeados de fragilidad ajena, cuidando la salud de los pacientes y a menudo, nos olvidamos de que nosotros también estamos hechos de la misma materia vulnerable, convivimos con esa línea delgada que separa la vida de la muerte, y sin embargo nunca estamos preparados para que esa fragilidad golpee tan cerca. Un día estamos sosteniendo la mano de ese paciente y al siguiente, somos nosotros quien nos convertimos en recuerdo.

Esta perdida tan repentina de nuestra compañera me hizo pensar en esa certeza, que a mundo olvidamos: lo asombrosamente frágil que es la vida. Pasamos la vida construyendo planes a largo plazo, acumulando compromisos, postergando abrazos y cariño; las risas compartidas o el simple acto de respirar son privilegios extraordinarios que a veces no valoramos. Vivimos bajo esa ilusión, pensando que el tiempo es un recurso inagotable, o como si hubiera un contrato firmado con el destino. Tenemos que reflexionar sobre el valor de cada instante compartido, la importancia de abrazar más, de agradecer, de decir te quiero a quienes nos rodean, y agradecer la presencia de quienes están a nuestro lado, porque el mañana no está asegurado.

Que la conciencia de nuestra propia vulnerabilidad no nos llene de miedo, sino de valentía para vivir con intensidad, gratitud y autenticidad. Abraza con más fuerza, di “te quiero” sin reservas, y deja ir los rencores y enfados que solo sobrecargan el camino. Por eso, porque la vida es corta, efímera y hermosa, intentemos vivir cada segundo con el alma abierta. Vivir es urgente, es hoy, es ahora, es este instante; es un milagro, no podemos vivir dormidos, hay que despertar y aprovechar cada segundo del milagro y privilegio de la vida. Descansa en paz compañera.

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María Pilar González es enfermera en el Hospital Valle del Nalón

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