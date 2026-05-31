La hora del Credine, la hora de Asturies

A menudo se reduce la memoria democrática a un mero ejercicio de retrospectiva, pero conviene tener siempre presente que la gran mayoría de nuestros avances son fruto de las luchas del pasado. Hace ya más de dos décadas que se inició la movilización social en defensa de la construcción de un hospital de parapléjicos en Llangréu que fuera referente para el norte del país. Uno de los principales impulsores de esta movilización fue José Emilio Morán, en su momento concejal de Izquierda Unida, que conocía perfectamente la necesidad de la reclamación, tras haber sufrido él mismo un accidente en la mina. Con el tiempo, y atravesando numerosas dificultades, el proyecto se convirtió en el Centro de Referencia Estatal para Personas con Discapacidades Neurológicas (Credine). Un proyecto estructural para Llangréu y para Asturies que lleva demasiados años sin funcionar a pleno rendimiento.

Durante la campaña de 2023 tanto la candidatura de Sumar por Asturies como el alcalde de Llangréu, impulsor de la movilización por el centro desde sus primeros días, se comprometieron a trabajar, desde el Congreso, el Principado y desde el Ayuntamiento, para situar al Credine en las prioridades de la legislatura. Así, gracias a un trabajo constante y alejado de los focos, se consiguió que el Ministerio de Derechos Sociales y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar se sentasen junto al Ayuntamiento de Llangréu, un primer paso fundamental para garantizar una alianza sólida y estable de todos los actores institucionales necesarios para relanzar el centro.

El inmenso potencial del CREDINE y la alianza institucional dibujan un escenario lleno de oportunidades. En primer lugar, la aprobación de la Ley 3/2024, para personas afectadas por ELA y otras enfermedades neurológicas y no neurológicas que tengan una necesidad de alta complejidad en su cuidado, ofrece el contexto legislativo para que el CREDINE pueda ser un centro de referencia para una gran diversidad de personas con gran necesidad de apoyo. Por otra parte, el Credine puede y debe ser un centro de referencia para todo el país en la tan necesaria mejora de la coordinación entre la sanidad y los servicios sociales, que redunde en la simplificación de trámites burocráticos para las personas con enfermedades complejas y sus familias.

Por último, y quizá lo más importante, el Credine nos ofrece la oportunidad de afianzar una visión comunitaria y municipalista de lo sanitario y sociosanitario, en la que el tejido social sea clave para la plena inclusión de las personas con discapacidad y la descentralización de la política sea algo más que retórica; las cuencas mineras y Asturies cuentan con una profundísima tradición en materia de sanidad, salud pública y desarrollo comunitario que serán fundamentales para que el Credine se convierta en el centro de referencia que Llangréu y Asturies merecen. La implicación de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar y la visita del ministro Bustinduy a Llangréu ponen de manifiesto que, tras muchos años de espera, tras muchos años de movilización, por fin ha llegado la hora del Credine.

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Rafael Cofiño es diputado de Sumar por Asturias en el Congreso