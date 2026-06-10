La guerra está muy presente en la actualidad del mundo. Conocemos maneras jurídicas y diplomáticas eficaces para resolver los conflictos entre personas y colectivos de todo tipo, pero acá y allá la humanidad sigue obsesionada en repetir esa lacra. En Ucrania, Gaza, Líbano, Irán, Sudán... continúan cayendo bombas que vemos estallar prácticamente en directo desde todos los continentes. Y la industria que alimenta las guerras sigue próspera.

¿Qué es más importante para la salud de nuestra economía, el negocio de la guerra o cualquier otro negocio boyante, como por ejemplo, el turismo? ¿Qué tal irá el turismo en Jerusalem, Belén, el mar Muerto..., en Líbano, en Egipto, en Irán, en Dubái...? ¿Qué tal iría nuestro turismo español si las bombas cayeran aquí?

He empezado el artículo hablando de economía porque si empiezo hablando de ética rápidamente levantaría la sospecha de ser un ingenuo. Ya sabéis: un pacifista, un romántico; en última instancia, un tonto que desconoce la vieja máxima: si quieres la paz, prepara la guerra.

Yo me pregunto si no es más ingenuo pensar que nuestra paz depende de un buen arsenal de bombas nucleares. En realidad también es una ingenuidad creer que lo nuestro es nuestro y lo de otros es de otros. Vivimos en un mundo profundamente interrelacionado. Lo que ocurre en Ormuz es nuestro, queramos o no. Pero no solo porque afecta al petróleo que consumimos, sino porque todo lo que consumimos, incluidas las ideas, las canciones, el cine y... una vez más, el turismo, es "made in Planeta Tierra". Un planeta sin fronteras suficientes para parar lo bueno y lo malo que circula de acá para allá como los vientos y las corrientes marinas.

Sin más comentarios: No a la guerra.

En el teatro "Nuberu" de El Entrego, este jueves, día 11 de junio, a las 19.30 horas, Cauce del Nalón vuelve a mostrar su implicación activa en las causas de la democracia, la paz y la cultura. Todo ello a base de canciones del grupo de músicos de Cauce (May Rodríguez, Tácito Suárez, Miguel Allende y un servidor); poemas de Saray Blanco y Galo Gutiérrez; así como de los testimonios de Enrique Pañeda, presidente de Amnistía Internacional Asturias, y Carmen Natal, presidenta de Médicos del Mundo en Asturias. También contaremos con la intervención del alcalde de San Martín del Rey Aurelio, José Ramón Martín Ardines, y con el cierre, siempre lúcido, de la presidenta de la asociación, Isabel Rivera Onís.

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Xulio Arbesú es escritor y músico