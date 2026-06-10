Un langreano, el primer futbolista profesional del Real Madrid

A principios de los años veinte del siglo pasado, Sama de Langreo fue el centro futbolístico de Asturias. Y uno de los más importantes de España. Precisamente en 1920 se celebraron los Juegos Olímpicos de Amberes, en los que la selección española de fútbol obtuvo una meritoria medalla de plata en su primera actuación internacional. La prensa dio una gran publicidad al triunfo. Desde entonces el futbol se convierte en un imparable fenómeno de masas.

Ese mismo año se inauguraba Torre de los Reyes (ya desaparecido), campo donde jugaba el Racing de Sama. Con tribunas cubiertas, fue calificado como uno de los más modernos de Asturias.

En 1921, el Racing fichaba al vasco Félix Sésumaga procedente del Barcelona y que había sido el máximo goleador en los Juegos de Amberes. Su fichaje fue posible gracias a la colaboración económica de tres empresarios mineros y a su amistad con Antonio Pérez Hidalgo (abuelo del exalcalde de Oviedo Antonio Masip), que había nacido en el mismo pueblo que Sesúmaga. Con el internacional vasco como jugador y entrenador, el Racing de Sama atravesó una de las etapas más brillantes su historia, con una gran proyección tanto a escala regional como nacional.

En los años siguientes pasaron por el Torre de los Reyes, los equipos y futbolistas más relevantes de España: Barcelona, Español (con el legendario Zamora de portero), Racing de Madrid, Sevilla, Selección Vasca, Real Unión de Irún (plagado de internacionales), Real Sociedad, Celta de Vigo, Deportivo de la Coruña, Real Oviedo, Sporting de Gijón. Y el UTE de Budapest, equipo húngaro considerado como uno de los mejores del mundo.

Se decía en la prensa regional que para ir al fútbol llegaban a Sama aficionados de toda la provincia, que “llenaban calles, chigres, cafés, fondas y casas de huéspedes, concentrándose en el campo cientos de personas”. Un buen ejemplo de turismo deportivo.

A raíz del encuentro con el Español, su mítico guardameta Ricardo Zamora telefoneaba a los directivos del club catalán recomendando al mediocentro racinguista Miguel Álvarez, más conocido como Miguelón por su gran envergadura. Zamora destacaba su “juego brillante y sus excelentes cualidades físicas”. Y cuando estaba a punto de firmar por el Español, se cruzó una oferta del Real Madrid que convenció más económicamente a la directiva samense.

Por el traspaso de Miguelón, el Racing recibió 10.000 pesetas y el jugador tendría un sueldo mensual de 600 pesetas. (Por aquellos años, un buen picador minero ganaba unas 250 pesetas mensuales).

En 1926, hace ahora un siglo, se reglamentaba en España el profesionalismo con el fin de terminar con el llamado “amaterurismo marrón”, que venía encubriendo un falso profesionalismo. Pues bien, la ficha de Miguelón fue la primera que se presentó en la Federación Madrileña de Fútbol.

El futbolista langreano debutó con el Madrid a finales de 1926 ante un equipo argentino. Fue un buen comienzo. Pero no tuvo suerte en su nuevo equipo: solo jugó unos pocos partidos debido a una lesión muscular, que hoy sería fácilmente curable.

Miguelón volvió de nuevo al Racing, donde siguió jugando bastante mermado hasta 1936. De todas formas, tiene el honor de haber sido el primer futbolista profesional de España que jugó en el Real Madrid, coincidiendo como jugador con Santiago Bernabéu, después legendario presidente del club madrileño.

En los años siguientes, varios futbolistas langreanos fueron contratados también por el Real Madrid. Pero esa es ya otra historia.