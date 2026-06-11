Una muchacha de La Calzada en los archivos del FBI

Resulta un poco, digamos, exótico leer que el FBI dedicó personal y esfuerzos en investigar a Ernestina, hija de Federico González, de Fresno de Cantespino y de Juana Rodríguez, de Medina de Pomar. Pero ha sido más sorprendente que Ana María Díaz Marcos, una joven ciudadana de La Calzada, haya entrado recientemente en los archivos federales para seguir la pista del proceso.

Ernestina González fue una muchacha despierta que llegó a la Universidad poco tiempo después de aquel lamentable hecho que denunciara Rosario Acuña: Una “jarca” de jóvenes varones vejaban a las primeras mujeres que se matricularon en Madrid. Doña Rosario escribió un artículo nada suave que le valió el exilio.

En el momento de matricularse Ernestina en Salamanca solamente estaban inscriptas diez mujeres y el ambiente por parte de los alumnos era tan hostil que la hermana pequeña, María Luisa, sufrió acoso; cuenta el hijo que “la silbaban y esas cosas, y entonces Unamuno un buen día se la llevó a casa. Vivía en casa de Unamuno, iban juntos a la Universidad”.

Ese ambiente no amilana a las jóvenes. Ernestina consigue una beca de la Junta de Ampliación de Estudios con destino París; para ello tuvo que solicitar excedencia en la plaza de bibliotecaria obtenida previamente por oposición. En ese sentido su primer cargo había sido en el Archivo de Hacienda de Oviedo, de donde salió huyendo junto a un compañero destinado en Gijón que contaba, “Lluvia, lluvia, oscuridad en la casa, en la biblioteca y en la calle. Durante tres meses estuvo lloviendo sin parar”.

Después de la experiencia parisina se decide a intentarlo en Estados Unidos, consigue una plaza de lectora de español en la Universidad de Lincoln (Nebraska); de allí a Nueva York, donde se casa con Leo Fleischman.

Leo se enamora de España, se establecen en Madrid y eso le costará la vida; tiene el desagradable honor de ser el primer internacionalista muerto como consecuencia del golpe militar del 36. Ernestina regresa a Nueva York para atender a su suegra y se convierte en una firme defensora de la causa republicana, lo que la llevará a ser detenida por el FBI.

Esta historia nos la cuenta con detalle Ana María Díaz Marcos, doctora por la Universidad de Massachusetts, catedrática de Literatura Española en la Universidad de Conneticut en su reciente libro “Ernestina González, un pulso antifranquista”. Este viernes 12 de junio, a las 19.30 horas, en el Centro de Creación Escénica Álvarez Nóvoa de La Felguera, la presentará en un acto organizado por Tertulia Encuentros y Fuerza de Muyer y presentado por Esmeranda Palacio. La entrada libre hasta completar aforo.