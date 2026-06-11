Opinión
Una muchacha de La Calzada en los archivos del FBI
La presentación del libro "Ernestina González, un pulso antifranquista", que se celebra este viernes 12 de junio en La Felguera
Resulta un poco, digamos, exótico leer que el FBI dedicó personal y esfuerzos en investigar a Ernestina, hija de Federico González, de Fresno de Cantespino y de Juana Rodríguez, de Medina de Pomar. Pero ha sido más sorprendente que Ana María Díaz Marcos, una joven ciudadana de La Calzada, haya entrado recientemente en los archivos federales para seguir la pista del proceso.
Ernestina González fue una muchacha despierta que llegó a la Universidad poco tiempo después de aquel lamentable hecho que denunciara Rosario Acuña: Una “jarca” de jóvenes varones vejaban a las primeras mujeres que se matricularon en Madrid. Doña Rosario escribió un artículo nada suave que le valió el exilio.
En el momento de matricularse Ernestina en Salamanca solamente estaban inscriptas diez mujeres y el ambiente por parte de los alumnos era tan hostil que la hermana pequeña, María Luisa, sufrió acoso; cuenta el hijo que “la silbaban y esas cosas, y entonces Unamuno un buen día se la llevó a casa. Vivía en casa de Unamuno, iban juntos a la Universidad”.
Ese ambiente no amilana a las jóvenes. Ernestina consigue una beca de la Junta de Ampliación de Estudios con destino París; para ello tuvo que solicitar excedencia en la plaza de bibliotecaria obtenida previamente por oposición. En ese sentido su primer cargo había sido en el Archivo de Hacienda de Oviedo, de donde salió huyendo junto a un compañero destinado en Gijón que contaba, “Lluvia, lluvia, oscuridad en la casa, en la biblioteca y en la calle. Durante tres meses estuvo lloviendo sin parar”.
Después de la experiencia parisina se decide a intentarlo en Estados Unidos, consigue una plaza de lectora de español en la Universidad de Lincoln (Nebraska); de allí a Nueva York, donde se casa con Leo Fleischman.
Leo se enamora de España, se establecen en Madrid y eso le costará la vida; tiene el desagradable honor de ser el primer internacionalista muerto como consecuencia del golpe militar del 36. Ernestina regresa a Nueva York para atender a su suegra y se convierte en una firme defensora de la causa republicana, lo que la llevará a ser detenida por el FBI.
Esta historia nos la cuenta con detalle Ana María Díaz Marcos, doctora por la Universidad de Massachusetts, catedrática de Literatura Española en la Universidad de Conneticut en su reciente libro “Ernestina González, un pulso antifranquista”. Este viernes 12 de junio, a las 19.30 horas, en el Centro de Creación Escénica Álvarez Nóvoa de La Felguera, la presentará en un acto organizado por Tertulia Encuentros y Fuerza de Muyer y presentado por Esmeranda Palacio. La entrada libre hasta completar aforo.
Suscríbete para seguir leyendo
- El regreso de Duro a Langreo: ya hay fecha para la llegada del medio millar de trabajadores de la sede central de la empresa, hasta ahora en Gijón
- Dimite el director de Valgrande-Pajares tras sus denuncias por falta de seguridad en la estación y sus desencuentros con el Principado: 'No podía más, me han hecho la vida imposible”
- La dimisión del director de la estación de Pajares: el Principado evita entrar en polémicas y el sector de la nieve cierra filas con Javier Martínez y asegura que 'ha sido perseguido
- Las amenazas bloquean el plan de rescate para la cabaña de Mieres: los ganaderos rechazan los pastos ofrecidos por el Principado tras ser intimidados por criadores de Lena
- Los Xuaninos, el nuevo dulce con sabor a sidra que quiere conquistar San Xuan y convertirse en una nueva tradición gastronómica de Mieres
- Alarma en un bloque de pisos de la barriada de Rioturbio (Mieres): los equipos de emergencias desalojan a dos familias y sellan una bombona que originó una fuga de gas
- La larga batalla de Enol, informático de 26 años, contra una miopatía sin diagnóstico que nunca le dejó caminar ni levantar y estirar los brazos: 'Necesito ayuda para prácticamente todo
- El Ayuntamiento de Mieres, premio 'Escoba de Oro' por su 'uso sostenible' del agua en la limpieza y baldeos de las calles: 'Este galardón es un orgullo