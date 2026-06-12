Gloria Tejón, la fuerza del sentimiento

Es una mujer con las ideas muy claras y una esforzada de la vida que le tocó vivir. Gloria Tejón Suárez ve pasar el tiempo en su enclave de nacencia: la Pola el Pino o Polavieya en ese concejo de Aller de linajes antiguos, leyendas vivas, ambiente rural y gentes de muy probada raíz antropológica. Y Gloria, con muchas décadas sobre su espalda, disfruta del momento y recuerda sus años jóvenes envuelta en su bar doméstico, Casa Vega, y sus propuestas culinarias en un recetario vital que lo expone con sabiduría y satisfacción. También sus ganados y sus animales cercanos entre gochos de corripa y pita pintas.

Esfuerzo y sentimiento por su labor con el entusiasmo por montera y la dedicación intensa por las cosas bien hechas. “Viva Gloria”, se cantó con voz colectiva durante la fiesta de la Pegarata en Polavieya entre vítores y aplausos sonoros. Su vecindad es muy estimada por todos los compoblanos y eso se nota. En su trayectoria laboral de trajín en trajín y mucho huerto de producción propia, la Asociación de Mujeres Campesinas-AMCA- le otorgó en 2019 el galardón Mujer Campesina del Año como fervor ejemplar de una entrega a la vida rural de una persona dueña de sus propias decisiones y valores.

Este premio significó mucho para Gloria, que observó la querencia y el detalle de sus animosas mujeres que habitan en el campo y conforman realidad hacendosa para realzar y dignificar los vientos de un ruralismo que no se puede olvidar. Gloria, con el peso de la púrpura en sus venas sigue trabajando la sede doméstica con ahínco y deseo. Busca la felicidad con su familia, se defiende a las mil maravillas, domina los fogones como antaño y dice que su pote asturiano es el mejor del mundo, lo mismo que el Panchón, el dulce local por antonomasia. Si tiene tiempo y ganas se pondrá manos en la masa para elaborar la tradicional Pegarata. Sus hijos Manuela, Mar y Rubén asienten. “No hay quién pueda con ella”. Es lo que tiene un ADN especial y la raza de sus ancestros. Gloria sigue deambulando por la casa y la pradería, entre pensamientos de ayer y acciones directas y hospitalarias de hoy…