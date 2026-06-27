Opinión
El 50 aniversario del colegio público El Parque de Blimea
El centro celebra este sábado una fiesta por su medio siglo de existencia
Este sábado se celebra mucho más que un aniversario. Como ya mencioné el pasado 23 de abril en el cincuenta aniversario del colegio público El Bosquín, festejamos 50 años de vida: medio siglo de historias, de aprendizajes, de risas en los pasillos, de primeras amistades y de vocaciones que comenzaron a tomar forma entre sus aulas.
Generaciones enteras han crecido en torno al Colegio Público El Parque, en él han aprendido no solo matemáticas o lengua, sino también valores fundamentales: el respeto, la convivencia, la igualdad. Porque un colegio público no es solo un lugar donde se enseña, es un espacio donde se construye comunidad, donde un pueblo se reconoce y se fortalece.
Hoy es, sin duda, un día de fiesta. Un día para reencontrarse, para recordar, para agradecer a quienes han formado parte de este camino: profesorado, alumnado, familias y personal del centro. Todos ellos han contribuido a hacer del Colegio Público El Parque de Blimea mucho más que una comunidad educativa, un centro educativo de referencia por su calidad en la enseñanza y la profesionalidad y el compromiso de sus maestras y maestros en toda esta trayectoria.
Guardo un recuerdo muy especial de los años en que dirigí Campos de Trabajo en este centro durante los veranos de los noventa. Jóvenes de toda España y Europa convivían y compartían experiencias que marcaron sus vidas. Aún hoy, muchos regresan a Blimea por nostalgia, e incluso han creado un grupo de reencuentro llamado Campu Trabayu.
Por todo ello, brindemos por estos 50 años, por los momentos vividos y por los que está por venir. Muchas gracias a todas y todos los que habéis formado parte de esta gran familia que es el Colegio Público El Parque de Blimea, por vuestras aportaciones a la enseñanza y la educación que son parte de los pilares para la fortaleza de la democracia.
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José Ramón Martín Ardines es alcalde de San Martín del Rey Aurelio
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