El libro de Antón Saavedra

Con frecuencia, los que hemos publicado alguna obra, para justificar que hablamos de ella, nos refugiamos en la frase del genial escritor Paco Umbral de “he venido a hablar de mi libro”, y yo quiero hacerlo ahora en este artículo, citando el libro que acaba de salir a la calle con el título de “Artículos de Antón Saavedra”, que se presentó en el programa de la VII Fiesta del Libro durante los días 20 al 25 de abril.

En esta ocasión, he creído de utilidad analizar estos cinco años pasados transcurridos durante el periodo de 2021-2026, seleccionando una serie de artículos publicados en el diario LA NUEVA ESPAÑA teniendo en cuenta que la memoria es débil y los temas, los sucesos y las cuestiones se van olvidando según son sustituidos por otros.

Pero existe una razón más, y es que ante la situación de escándalo y corrupción de la política que viene acumulándose en nuestro país a lo largo de este lustro no es suficiente describirla, denunciarla o bramar frente a ella, sino intentar averiguar y profundizar en la evolución degenerativa que se ha producido en la izquierda española.

En esta ocasión, la idea central de mi libro es contribuir a que se produzca aquel cambio, tantas veces prometido como tantas veces negado. La evolución, por supuesto, de los personajes, pero también de la economía, producida por la incorporación al euro y la consiguiente crisis económica y su impacto en la izquierda que, si bien había comenzado cuestionando el sistema establecido, acabaría adaptándose a él en el más puro pragmatismo.

Aun cuando el origen no era idéntico, la evolución de la socialdemocracia fue similar en otros países europeos liderados por Schröder, Tony Blair o la Tercera vía, por citar algún ejemplo. La globalización, Maastricht, convergencia, SMI, configuración de la Unión Europea, de la Unión Monetaria, recortes y devaluación interna, etc. han creado unas condiciones que limitan la aplicación de una política de izquierdas.

Mi libro parte de estos supuestos y se inicia en los momentos de la crisis económica cuando, fruto de ella, en España nace la nueva izquierda del 15-M que cuestiona toda la realidad política y habla de casta refiriéndose a los partidos entonces establecidos, surgiendo desde el principio como un movimiento de protesta, al que, como tal, no había por qué pedirle ni precisiones ni soluciones, recordando aquella frase del mayo del 68: “Seamos realistas, pidamos lo imposible”.

Sin embargo, el problema aparece tan pronto como sucumbieron a la tentación de escalar el poder y además con suma urgencia, para lo que no encontraron inconveniente alguno para juntarse con la otra mal llamada izquierda, ya en total decadencia tras los gobiernos de Zapatero, y en esos momentos en manos de un aventurero sin ningún escrúpulo cuyo único fin era alcanzar la Moncloa y permanecer en ella a costa de lo que fuera. Más claro, aquellos que provienen del 15-M incluyendo al PSOE entre la casta, no tardaron en incorporarse y sentirse a gusto dentro de esa misma casta, proclamándose de izquierdas, pero más bien es la degeneración de la izquierda. Como el banderillero de Belmonte que llegó a gobernador degenerando, degenerando, y, lo más preocupante, traicionando el pensamiento de izquierdas al romper la igualdad de los ciudadanos para favorecer a las regiones ricas en detrimento de las más desfavorecidas, de tal manera que la izquierda ha quedado fuera de la izquierda.

Es importante, en consecuencia, desmontar ese escenario triunfalista y mentiroso y mostrar la verdad de lo ocurrido durante estos años, para afirmar con rotundidad que este Gobierno ha llevado al país a ser más pobre que en 2018 cuando Sánchez sacó adelante la moción de censura, traicionando el pensamiento de izquierdas al romper la igualdad de los ciudadanos a la vez que favoreciendo a las regiones ricas en detrimento de las más desfavorecidas.

Según la OCDE, nuestro país está a la cabeza en la pérdida de poder adquisitivo. Incluso en Italia y en Alemania, con tasas de inflación más elevadas, los salarios reales se han reducido menos que en España, que lo ha hecho en el 6% por término medio. El último informe de la OCDE pone en evidencia el “buen momento de la economía española” del que nos habla Sánchez indicando que España ha pasado de ocupar el puesto 28 al 31 de los 38 países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

En definitiva, el libro trata de romper el discurso jactancioso y petulante del Gobierno, desenmascarando a Sánchez cuando afirma que todas las concesiones que realiza en su gobierno Frankenstein tienen por finalidad garantizar un gobierno de progreso, por el bien de España.