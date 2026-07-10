Llagüezos, fiesta y sentimiento

Buena jornada festiva en los altos del Prau Llagüezos en los límites de Lena y Quirós. Una romería marcada por el sentimiento y las sensaciones de unos parajes cerca del cielo en ese parque natural de las Ubiñas la Mesa. Y en ese enclave verde y animado con los corderos a la estaca en preparación culinaria y el asado controlado para ofertar unas carnes salutíferas y sabrosas al paladar.

Una fiesta gastronómica con rango de espectáculo, en unos rodales de belleza intensa y un ambiente popular con los aires musicales de la gaita y el tambor. Las alturas causan muchas evocaciones y se respira mucha clorofila con los romeros repartidos por todos los rincones de una pradería que recibe por estas fechas estivales, y desde hace más de seis décadas, corderos en cruz con raíz de Pampa, para su preparación y posterior saboreo.

Asando corderos en el "prau" Llagüezos este pasado fin de semana. / A. Velasco

El festejo cumplió con su cometido y con el tiempo a favor arropado por un sol de justicia, concitó a muchas gentes ávidas de disfrutar de unas horas ociosas con el ánimo puesto en una probadura de recentales corderos, listos con esmero en un asado beatífico y cuidadoso, con los tiempos controlados para conformar un final cargado de textura, técnica y sabor. Para muchos, una edición de alto nivel organoléptico.

Y en este tránsito sirvió para mostrar al público una feliz cofradía dedicada al cordero a la estaca. Una organización más dentro de la pléyade existente en Asturias con el objetivo de abrir campo regional y nacional a un producto que, por estos pagos lenenses, tiene carta de naturaleza. Juan Cabañas y su equipo promocional han realizado una puesta en escena que merece un aplauso por su logística y una intendencia de saber lo que se hace. Llagüezos tiene apelativo de entorno acogedor y rodeado del viento de las Ubiñas, una combinación que conjuga la naturaleza pródiga de la zona, la gastronomía temporal del asado y ese turismo tan necesario para alcanzar cotas de progreso y modernidad.