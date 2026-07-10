Opinión | Desde Tarna, como el río
Más allá de la tierra
Sobre la obra del gran poeta de Asturias, Alfonso Camín
Recordamos que, en nuestra infancia, 80 años y pico atrás, se cantaba “Asturias, patria querida”, pero con una variante: decía “Asturias, tierra querida”. Lo de patria se fue imponiendo poco a poco. Y como es nuestro propósito hablar del Poeta de Asturias, Alfonso Camín, para referir uno de sus libros “El Retorno a la Tierra”, partimos de la letra del llamado himno asturiano. Cuando escribió este libro, en 1948, el poeta era exiliado; antes había sido emigrante o emigrado.
Y como un susurro, sentimos algo que zumba, sentimos que alguien pregunta si para los emigrantes, como los asturianos, Asturias es ¿patria o es tierra...? La tierra es la que te alienta, la que da sus frutos, la que permite que el arado le abra las entrañas y después, de sus surcos nazcan los frutos que son alimento y vida de los pueblos. Esto es la tierra. La patria es, al parecer, otra cosa. La patria es la que defienden, como buenos feudos medievales, las armas, las milicias, los ejércitos. A la patria hay que defenderla. La tierra se defiende sola. La tierra es la madre de la humanidad.
Creemos que Asturias es, para los emigrantes, antes que patria, tierra. Otros pensarán otra cosa. La tierra es más real, más concreta. La patria es más metafórica. Hay patrias que pueden ser defendidas por mercenarios, o no, pero las tierras hay que trabajarlas, hay que sudarlas, hay que sembrarlas, atenderlas, porque la tierra es la madre de la vida. La patria es otra cosa...
Y todo esto porque, una vez más, intento hablar de Alfonso Camín (1890-1982), Poeta de Asturias, escritor, periodista, poeta recio del siglo XX del idioma español; precursor de la poesía Afrocubana, autor de los poemas de México, biógrafo, historiador. Nombrado en 1981 Poeta de Asturias e Hijo Predilecto, del que dieron su nombre a una plaza de Oviedo... Pero, extrañamente, el actual alcalde de la capital de Asturias, Alfredo Canteli, anuló su nombre para dárselo a un dermatólogo. Y este Alcalde anda o anduvo de cabeza buscando apoyos para que Oviedo sea Capital Cultural de Europa...
Mi pregunta, ¿qué niebla rondaría por la cabeza del edil capitalino para que anule el nombre del Poeta de Asturias de la nomenclatura del callejero ovetense...? Uno se atreve a preguntar al edil mayor de Oviedo si todos los personajes que dan honor a sus calles tienen el historial de Alfonso Camín, al que, ya digo, extrañamente, le anuló del callejero de Oviedo.
Dicho esto, me permito titular este comentario como “Más allá de la tierra”. Y más allá de la tierra asturiana, encontramos en ”Apolo y las Rosas” un canto extraordinario a la Grecia inmortal, lo que quiero decir que Alfonso Camín no fue solo poeta de Asturias. Va “más allá de la tierra”.
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