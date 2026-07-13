El hilo que nos une

Compartir intereses, enlazar vínculos afectivos, ir anudándose en torno a proyectos y perspectivas comunes son algunos de los hilos que van vertebrando el discurso social. Lo que en cierta medida es una continuación de la leyenda japonesa visibilizada en un hilo rojo del destino, irrompible y atado al dedo meñique, que nos traslada al encuentro de otras personas, y así sucesivamente.

Sin necesidad de navegar por un brazo del Océano Pacífico, basta con echar la boga en nuestro territorio langreano, cuyas olas dibujan fielmente todos los patrones de un arquetipo legendario: moldeado por el carbón y el fuego, entrelaza la historia obrera con la mitología celta y medieval. Todo un decurso histórico que, a imagen de esos robustos robles centenarios que resisten todo tipo de accidentes, permanece firmemente anclado al suelo de la memoria colectiva,

En algunas ocasiones, y dentro de esta columna semanal, me he referido al río que nos sigue recorriendo desde 1961, fecha en la que la UNESCO declaró a nuestro territorio como “El kilómetro más culto de Europa”. La intensa actividad intelectual, así como la amplia agenda de teatro, música, arte y literatura tuvieron la culpa de ello.

Y como quiera que ese fue el momento en el que el hilo rojo de la cultura se anudó en el dedo meñique de nuestro destino, desde entonces, y cumpliendo con el preceptivo rigor, seguimos bañados por un vigoro oleaje de actividades de todo tipo. De ello da buen ejemplo, entre tantos otros que se podrían igualmente citar, el numeroso y pujante asociacionismo, así como las muestras de cine, teatro, música, literatura…, enmarcadas en un calendario de citas semanales. Con el añadido de que este flujo es continuado y diverso y, además, limita por todos sus costados con la iniciativa púbica, que sirve de motor del desarrollo social y de la identidad colectiva.

La Fábrica Cultural Talleres del Conde se inaugurará los días 17 y 18 con un festival abierto a todos los vecinos. De este modo, el hilo rojo seguirá cumpliéndose, a modo de metáfora, pues el nuevo espacio cultural significa ese interés colectivo compartido y esa unidad de sentimientos musicales y de todo tipo que se darán cita en esas fechas.

Es lógico que cada momento nos traiga su correlato de recuerdos. La historia está conformada a modo de un diario donde vamos reseñando aquellos instantes que para cada cual tienen un significado especial. Es cierto que no necesariamente deben de parecerse unos a otros, pero no es menos verdad que en todos fulge siempre una pátina de intimidad que los recubre. Y por eso, a algunas evocaciones les pasa como a esos robles centenarios, que no dejan nunca de crecer.

Mientras escribo estas líneas, veo a mi padre joven enfebrecido en sus lecturas en los locales del Centro de la Justicia, un lugar que contaba con una copiosa biblioteca (30.000 libros se agrupaban en las correspondientes estanterías) y donde se daban charlas y conferencias de todo tipo. Siguiendo ese hilo rojo me resulta fácil llegar hasta el recinto de los Talleres del Conde, antigua planta metalúrgica de Duro-Felguera, un ejemplo más de la desidia empresarial, pero, a un tiempo también, de la resistencia y del orgullo de la clase trabajadora.

Aunque hayan transcurrido muchos años desde entonces, hay raíces que permanecen inalterables a lo largo del tiempo, y que, por lo mismo, nos enseñan y nos preparan para lo que está por venir. Los responsables públicos, gobierno regional y Ayuntamiento de Langreo, lo han comprendido así. La cultura contra la barbarie que nos acecha.