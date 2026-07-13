Rodolfo Walsh nel camín del crime

Fue hace unos años. Juan Ponte, por aquel entonces concejal del Ayuntamiento de Mieres, se puso en contacto conmigo para preguntarme si podía acompañar a una historiadora y una arqueóloga que querían comprobar si una fosa que se halla en el valle de Turón y que está relacionada con la temible represión orquestada por el bando ganador de la Guerra de España estaba catalogada. Tras decirle que sí, las dos investigadoras quedaron conmigo para acceder al lugar y preguntar a la gente del pueblo por la citada fosa, que, efectivamente, estaba señalizada.

Nuestra aventura no quedó ahí, ya que los vecinos y vecinas nos hablaron de un crimen cometido en esos terribles años. Dos hombres habían sido asesinados por las fuerzas represoras del franquismo en ese pueblo y había un testigo de los hechos: un anciano que era un niño en esos años y que pudo ver desde la ventana de su habitación cómo el primero de los hombres asesinados era abatido a tiros mientras intentaba escapar; el segundo hombre, que era suegro del primero y lo tenía escondido en algún sitio de su propiedad, fue golpeado hasta la muerte. Sus cuerpos fueron depositados en un prado donde todo el pueblo podía imaginarse lo que les sucedería en caso de proteger a los perseguidos y perseguidas, hasta que alguien que tenía contactos con los vencedores intercedió en beneficio de la familia y los cadáveres pudieron ser sepultados en esa misma superficie, que sirvió desde aquel entonces como un cementerio privado. El hoy anciano, pero ayer niño, lo vio todo y así nos lo narró a las dos investigadoras y a mí.

Me acordé de esta historia hace poco, ya que una de las investigadoras era Arantxa Margolles, en la actualidad directora de “A Quemarropa”, el periódico de la Semana Negra. Arantxa se puso en contacto conmigo a través de Miguel Barrero, director del festival literario y principal responsable de la extensión del certamen en Mieres, para preguntarme si le podía mandar fotos y reseñas de las presentaciones que se iban a celebrar en el marco de la mencionada extensión denominada “Mieres nel Camín del Crime”. En los correos también recordamos a Gerardo y nuestra visita al escenario del crimen.

Decía Reynaldo Sietecase, periodista argentino que estuvo presente en “Mieres nel Camín del Crime", que en el prólogo de “Operación Masacre” estaba una de las claves del periodismo. Rodolfo Walsh, autor del libro y uno de los padres del llamado Nuevo Periodismo, afirmaba en el citado prólogo que cuando se tenía un dato había que comprobar si era cierto. Sietecase habló en esta edición de los desafíos y de la política actual del país andino teniendo siempre presente a Walsh aunque él estuviese en la edición de este año porque se hallaba en la final del Premio Dashiell Hammett.

El que estaba en la final de ese prestigioso galardón fue Juan Carrá, que al igual que Rodolfo Walsh, hizo del periodismo arte en “Salvate Vos” una brillante investigación sobre una familia perseguida y castigada durante el Proceso de Reorganización Nacional, eufemístico nombre de lo que en realidad fue una sangrienta dictadura militar que se inauguró en 1976 y se alargó hasta 1983.

Al igual que Sietecase, Claudia Piñeiro estuvo nominada al Premio Dashiell Hammett. Si Walsh revolucionó el periodismo, Hammett hizo lo propio con la novela negra. Fue él uno de los encargados de impulsar un nuevo tipo de literatura que no solo trataba de atrapar a un culpable sino que también mostraba las desigualdades y la corrupción de la sociedad. Claudia Piñeiro desgrana las relaciones de poder y las simulaciones de las clases más poderosas de su país en su última novela “La muerte ajena”. Piñeiro fue una de las autoras que visitaron y conocieron Mieres en el marco de esta extensión cultural tan necesaria.

“Mieres nel Camín del Crime”, al igual que la bandera de Asturies, tiene su alfa y su omega, su principio y su final. El pistoletazo de salida al certamen vino de la mano del Conservatorio de Mieres que celebró la tercera edición de “Así suena la Semana Negra con…” Este año, tras los puntos suspensivos estuvo Ángeles Caballero, escritora y periodista, que habló de su obra acompañada de la música interpretada por personal educativo y alumnado del Conservatorio en una jornada organizada por Mercedes Villa, directora del mismo, y Miguel Barrero.

La música también tuvo un especial protagonismo en el colofón de la cita cultural. La melodía final corrió a cargo de "Adelita´s Show". Pero antes de que se llegase a los créditos finales la periodista asturiana Leticia Álvarez enseñó la impactante biografía de José Emilio Suárez Trashorras, el delincuente común asturiano que suministró los explosivos que hicieron posible el mayor atentado terrorista cometido en suelo europeo el once de marzo de 2004.

Dicen que después de la tormenta llega la calma. Después de “Mieres nel Camín del Crime” llegan los agradecimientos. Gracias, Claudia, Reynaldo, Juan, Ángeles y Leticia. Gracias a vuestras obras y vuestras investigaciones. Gracias a vuestros acompañantes. Gracias al público, a los patrocinadores y a los que colaboraron y trabajaron de manera desinteresada. Gracias a los lugares que cedieron su espacio para que este sueño literario se convirtiese en una hermosa realidad veraniega.

Y, sobre todo, gracias a Miguel Barrero.

Nos vemos el año que viene.

.........................................................................

Carlos Barrio González es licenciado en Historia y Comisario de "Mieres del camín del crime", en nombre de "Amigos de Mieres"