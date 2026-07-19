Búscame ahí...

Asturias tiene rincones estupendos para disfrutar de la canícula veraniega y envolverse en el ocio de sus entornos rurales y de esos paisajes de ensueño que reflejan una geografía marcada por sus valles, montañas y ríos que le dan marbete y fuerza natural. Y uno de esos enclaves preferidos es el Parque Natural de Redes, esa Reserva de la Biosfera con mucha historia antropológica y etnográfica que vive momentos de proyección turística que debe cuidar con mucho celo para lograr que el territorio no se masifique con el perjuicio que esta situación conlleva.

Soy un enamorado de Redes y aprovecho cualquier momento en mis disertaciones y encuentros con la Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo-Fepet- para dar rienda suelta y referirme a ese espacio del Alto Nalón que cada día lo observo más bello, singular y dinámico. Es verdad que todos los proyectos de promoción para avanzar en este enclave van muy lentos, pero las ideas caminan por senderos de entendimiento y deseos de hacer bien las cosas por parte de la Administración y los emprendedores.

Y en esta tierra del agua es donde prefiero que me busquen sumergido en su foresta virginal, sus caminos infinitos, esos valles mágicos, el Nalón domado en Tanes, la arquitectura popular, esas fuentes apostadas en los senderos, esas montañas con relieves impetuosos, las verdaderas mayadas olvidadas con viejas cabañas que necesitan un revulsivo constructivo para disfrute del viajero o del montañero feliz, los ríos de altura, sus cascadas y esos lagos que animan y conforman unos parajes de vida y obra que cautivan a los amantes del aire libre. La fauna y la flora adornan en estos rodales con esa biología de alturas silentes y bosques animados con las laderas escarpadas y las cicatrices que diseña la tierra.

El pantalán del embalse de Tanes, punto de partida de la navegeción por la zona. / C. C.

Redes es un espacio abierto donde el agua todo lo puede y es un lugar perfecto para comprender unos entornos magníficos con las características físicas de una superficie donde la historia pasa indefectiblemente por la presencia humana. Y en esta postal estival estos contornos de belleza indómita buscan ganar la modernidad con el aprovechamiento de los recursos naturales que atesora que son muchos y variados. Redes es el hontanar de Asturias con su paisaje, paisanaje, gastronomía, agua y vida… En verdad, quiero que me busques ahí.