Días perfectos en los Talleres del Conde

La tarde del viernes, mientras el cielo se poblaba de nubes oscuras y el fresco alejaba cualquier temor de calor inclemente, un nuevo espacio de ilusiones y esperanzas se desplegaba en el corazón de Langreo. Aquel amasijo de hierros y olvido que durante tantos años dejó sabores de derrota en el tránsito entre Sama y La Felguera se abría, tras las palabras del alcalde y de Aarón Zapico, a una realidad nueva, a una elegancia escondida en una estructura metálica hecha con la pulcritud y el rigor de los artesanos de vanguardia de finales del XIX. Pero solo desde el interior de las enormes naves, abriendo bien los ojos hacia el horizonte brumoso del valle, se alcanzaba a comprender y a disfrutar lo que puede ser, lo que debe ser, esta apuesta, esta "Fábrica Cultural", en feliz bautismo de sus promotores. Talleres del Conde lo conforman ahora renovados espacios que se recogen sobre sí mismos a la espera de ser ocupados y potenciados, pero que al tiempo mantienen una misteriosa comunión con todas las capas de vida que desde los alrededores vertebran el valle: los paseos fluviales, tan cercanos que sus ocupantes se suman como espectadores; la red de carreteras, de autovías; la hondonada del Nalón; la trinchera de las vías; el bosque que asciende por las laderas; la sinuosa techumbre de las piscinas, guiño plástico a las cumbres que rematan la vista. El cielo cambiante y activo. Entre los momentos inolvidables de esa tarde inolvidable guardo la del tren que cruzaba en fugaz y vertiginosa diagonal el fondo del Ganzábal y las casas de alrededor, tan cerca de nosotros que parecía un elemento artístico más de una performance completa e inacabable. Esa convivencia de residencia y viaje, de volatilidad y memoria, de fronteras que no separan, me trajo a la cabeza los paisajes urbanos que el cineasta alemán Wim Wenders ha ido explorando sin cesar en toda su obra, desde aquellas primeras películas en la cuenca del Ruhr, pariente cercana de la del Nalón, al último logro más bien metafísico de "Días perfectos", con la madurez de su protagonista en el centro del variopinto universo.

El concierto de Marisa Valle Roso en la inauguración de Talleres del Conde. / P. C.

Entra la sorpresa y la esperanza, entre el placer y las ilusiones de futuro transcurrió esa velada que va a ser pórtico de otras muchas. Talleres del Conde se funda sobre un cruce de caminos que debe ser imán para generar actividades y sobre todo para empujar a sus partícipes, espectadores, artistas, negociantes, curiosos; público en general, como decía la prosa de antes. Los desplazamientos fáciles desde cualquier lugar de Langreo, los autobuses que bajan por el Nalón, la cercanía del Caudal, los trenes que llegan desde Oviedo, Gijón o Avilés con la estación al lado, las autovías: solo hace falta encontrar las fórmulas para que la gente use y recorra los caminos. Para ello hay que pensar también esa Fábrica Cultural como un cruce de tiempos. Marisa Valle Roso lo sintetizó muy bien con su arrollador concierto: en él convivieron los sonidos y potencias de la nueva tecnología con la memoria de su voz y de sus letras, atenta a las novedades del ahora pero dejando que subiera por su garganta, como sabia vital, la fuerza indestructible de sus raíces langreanas. El propio espacio de las imponentes naves nos cuenta con perfección y altura ese cruce de tiempos: el metal remachado de su columnas y la gracia geométrica de sus tejados industriales conviven con la desaparición de sus muros fabriles para empujar el aire y la vista del valle hacia su interior, donde se fraguarán las nuevas artesanías de este metal del siglo XIX llamado Cultura. Ojalá las fuerzas de la inspiración, del acuerdo político y económico, de la inteligencia personal y comunitaria continúen apoyándonos.