La peculiar casa de aseos del Pozo Samuño: un edificio en busca de autores

Un edificio de planta circular dentro de una instalación minera, como la casa de aseos del pozo Samuño, es sin duda una rareza. Hasta hace unas semanas, además, estuvo rodeada de cierto misterio por la ausencia de datos sobre la autoría del proyecto. Investigar para resolver esos misterios es tirar de hilos, seguir indicios, observar, comparar y disponer de la documentación adecuada. En este caso, la documentación conservada en el Archivo Histórico de Hunosa, cruzada con la disponible en el Instituto de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura, ha permitido llegar a confirmar que los autores han sido los arquitectos José María Anasagasti López- Sallaberry (1922-2012) y Fernando Barandiarán Alday (1925-1993). Se trata de dos prestigiosos profesionales, muy activos en las décadas centrales del siglo pasado, el primero de ellos hijo y nieto de arquitectos, Teodoro Anasagasti, su padre, y José López-Salaberri su abuelo materno.

Pozo Samuño / FERNANDO RODRIGUEZ

El pozo Samuño, una explotación minera localizada en el valle que le da nombre, pasó a manos de Hunosa en 1967. Hasta ese momento fue propiedad de la empresa Carbones Asturianos, constituida en Bilbao en 1890 por un grupo de empresarios vascos, entre ellos Santiago del Portillo. Pocos años más tarde, en 1907, la empresa será adquirida por otro industrial vasco, Horacio Echevarría, heredero de la solvente Casa Echevarría y Larrinaga. En 1923, empeñado en diversificar sus intereses empresariales, Echevarría llegará a un acuerdo con la empresa Sociedad Catalana de Gas y Electricidad, en principio muy ventajoso para la empresa vasca que se hará con 24.000 acciones de la eléctrica a cambio de ceder una parte de sus negocios. Echevarría, propietario gracias a ese acuerdo del 16% de la eléctrica catalana, ocupará un puesto en su consejo de administración. El carbón del valle langreano era especialmente apropiado para la producción de gas para el alumbrado, en este caso el de las calles de Barcelona. Años más tarde la sociedad catalana se hará con la totalidad de Carbones Asturianos. Las razones de este cambio accionarial y la trayectoria profesional y personal de Echevarría darían para otro artículo.

De forma algo tardía con respecto a competidoras como Duro Felguera, Carbones Asturianos acometerá el tránsito de la primitiva minería de montaña a la de pozo vertical en la década de 1930, con la construcción de su campo de explotación, el pozo Samuño. Como suele ser habitual, un pozo minero es un conjunto variado de instalaciones en superficie que permiten el trabajo en el interior. A medida que va pasando el tiempo, estas instalaciones son sustituidas, ampliadas o reformadas para responder a las necesidades de la explotación. Sabemos por la impresionante colección de planos conservados en el archivo de Hunosa, que en 1956 estaba ya planteada la nueva casa de aseos del pozo. El espacio disponible era muy reducido y el nuevo edificio tendría que compartir parcela con la casa de máquinas, el embarque y el castillete, el edificio de oficinas y los talleres. La solución planteada por Barandiarán y Anasagasti salvaba este difícil escoyo. No era la primera vez que estos arquitectos se enfrentaban a algo así, el Colegio de la Compañía de María en el sevillano parque de María Luisa, que diseñaban en estos mismos años, también había de adaptarse a una compleja localización. En el caso de la casa de aseos del Samuño, esta disposición circular se planteaba como la única solución viable. Si su aspecto exterior llama la atención por su arrolladora modernidad, el interior aún más; allí todo el espacio se articula alrededor de la gran escalera central que comunica todas las plantas. La luz entra a raudales a través de las ventanas que sustituyen a los paños de muro, no siendo este un detalle menor en el estrecho y poco soleado valle del Samuño.

La empresa Agromán fue la encargada de las obras, una constructora para la que Anasagasti y Barandiarán habían diseñado en 1958 el edificio de oficinas y viviendas de la compañía en Madrid.

Como vemos los cincuenta fueron años de actividad frenética para estos dos profesionales: entre 1955 y 1956 colaboran con el arquitecto norteamericano Richard Neutra, formando parte del equipo que desarrolló el proyecto de viviendas para los miembros de las fuerzas aéreas estadounidenses destinados en nuestro país, las Air Force Family Housing, en las bases de Torrejón de Ardoz y Morón de la Frontera; en 1956 diseñan el mencionado colegio sevillano y en 1958 proyectan la Central Telefónica de Pacífico en Madrid y el edificio de la sede del diario ABC en Sevilla.

En los primeros años de la siguiente década continúa su trabajo para la empresa Carbones Asturianos, diseñando el interesante conjunto formado por el grupo de viviendas del Pompián y el economato de la empresa en Ciaño. De este último edificio se conservan varios planos en los que destaca su singular grafismo, una influencia de Neutra. Todas las obras para la empresa minera presentan rasgos en los que se reconoce el trabajo de estos arquitectos, en especial los paños de mampostería craquelada que recorren las fachadas exteriores. En esos momentos Barandiarán y Anasagasti proyectaban también en el Puerto de Santa María, Cádiz, una promoción de 156 viviendas, la Barriada de la Vid, para trabajadores de distintas bodegas de la zona. Las coincidencias entre ambos proyectos son evidentes.

La casa de aseos del pozo Samuño ya tiene autores, dos arquitectos que fueron capaces de aportar su propio estilo en un mundo, el de la construcción ligada a la minería, donde hasta ese momento el criterio de los ingenieros era el que prevalecía. Se trata de un caso similar a la aportación del arquitecto langreano, Juan José Suárez Aller, en el novedoso pabellón de embarque del pozo Fondón proyectado en estos mismos años.