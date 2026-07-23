La respuesta tiene enjundia, porque la pregunta no es ni retórica ni recurrente. Es sincera y dolorosa. El fallecimiento de Jesús Montes Sanzo deja huérfana a una legión (el sustantivo fue buscado con intención, pero al final se quedará raquítico) de amigos que sentimos ya un inmenso vacío.

Sanzo era una de esas grandes personas que enriquecen su entorno. Si nos circunscribimos al más inmediato, sería al de su pueblo de El Entrego, que tanto quería y del que era tan difícil despegarlo. Era su mundo, su terruño ideal por el que tanto hizo.

Presidía desde hace años el Coro San Andrés “Sergio Domingo” conduciendo con firmeza y sabiduría su renacer en el mundo coral, no ya de Asturias, sino de España, con importantes destellos internacionales.

Era una de sus muchas actividades de hombre inquieto, siempre en ebullición, con proyectos que de entre los dedos de sus manos se hacían realidad por el bien de todos, sin un atisbo de personalismo o vanidad. Era feliz repartiendo amistad, confianza, cariño…

Sanzo era un hombre poliédrico: trabajó en la mina, era químico de formación, fue profesor, también emprendedor y hasta industrial. Muchas caras de una personalidad diversa, pero con un solo corazón, enorme y acogedor. Resolvía los quehaceres de la vida como buscaba solución a una de sus fórmulas o a un problema matemático, con rigor cartesiano, perseverancia y una dosis importante de optimismo. Lo veo ahora sacando un papel y un bolígrafo para garabatear al ritmo de su mente bulliciosa una solución que, al final, siempre acababa encontrando. “Ves, ya está, no era tan difícil”.

Era una persona animosa, optimista, cariñosa, muy sociable, firme y sincera, reflexiva, siempre activa, con don de gentes, y una socarronería y una ironía que elevaban su sentido del humor.

Y, ahora, qué hacemos, presidente? Quién dirigirá la cena de los jueves, organizará el atrezo de viandas para un partido de fútbol o un evento importante, quién reñirá hasta el repunor para que los Encuentros con la Música del Coro San Andrés vuelvan a ser un éxito al igual que sus actuaciones musicales, quién va a cuidar desde La Oscura, origen del pueblo, el “fuerte” de El Entrego, no vaya a ser que lo invadan con malas intenciones…

Tu partida, tan rápida cromo inesperada, deja a una legión de “Sanzistas” arrastrando el inmenso vacío que nos dejas, tan insondable que nunca podremos rellenar. A tu querida Merche, y a tus hijos Jesús y Eva, les quedará el consuelo de una vida compartida a tu lado. Y tu nieto Xuan, con quien te brillaban los ojos, siempre encontrará a alguno de esa legión de amigos que le cuente que su güelu era un gran paisano.