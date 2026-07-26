El río que nunca existió

Por el valle que trascurre el río Nalón se extiende un terreno, regado por el cauce y rodeado de montañas; comprende una vega llana y de monte, que se extiende de este a oeste, desde La Angariella hasta los montes de La Floría, y de norte a sur por las laderas de San Frechoso, hacia los montes de La Cerezal. A orillas del río Nalón existen zonas fértiles, junto con arbolado de robles, hayas, castaños y sobre todo avellanos. A lo largo de su superficie solo el arroyo, el Hueria de la Hijuela y el riachuelo de San Frechoso, desaguan en el Nalón.

En la superficie llana de la vega, destacan dos terrenos en la margen derecha del Nalón: uno el "Prau" del Avellano y otro la Sota, ambos separados por un poblado de álamos, que se extendía desde La Alameda hasta La Angariella.

En su margen izquierda destacan los lugares de Villar, El Pontón y Sotrondio, donde se ubica la Capilla con devoción a Santu Mederu y a la Virgen del Buen Suceso. En la orilla derecha, el barrio de La Angariella, La Aldea de San Frechoso, el barrio de Valdevilla (que ocupaba un terreno desde Casa Braña hasta Casa la Nena), y el lugar de La Alameda. También había otros grupos menos diseminados, como La Venta, La Meruca y la Floría. En el centro del valle estaba un molino harinero.

La historia de los molinos harineros en Asturias es rica y variada, reflejando la evolución de la agricultura y la molienda en la región. Ya en los siglos XVIII y XIX, los vecinos don Thomas García Jove y don Pedro de Oviedo, de la Parroquia de San Martín, tenían dos molinos en el término de San Frechoso, que molían con el caudal de agua del río Nalón. El molino de San Frechoso era propiedad de Leandro Sopeña, y en sus últimos años lo rentaba Manolo García “El Molineru”. El pago que se hacía al molinero se denominaba maquila y consistía retener una parte de la cantidad llevada a moler. Para darnos cuenta, la maquila solía ser un 10% del grano a moler.

En La Angariella se había construido una compuerta hidráulica que regulaba el caudal de agua necesario a un canal, que la llevaba hasta el molino de San Frechoso. Despues, trascurría por la finca La Sota, el lugar de Valdevilla, hasta fluir en el arroyo de San Frechoso.

El Nuevo puente de piedra (1866). Cuando en la década de 1860 se construye la carretera Oviedo-Campo de Caso, el terreno llano de la vega derecha del río Nalón cambia el relieve de su superficie. Para salvar la cota de desnivel, desde el puente a La Angariella se realiza un terraplén para elevar el terreno natural. La nueva carretera también afecta al curso del caudal de aguas que va a los molinos de San Frechoso, en este caso se salva con la ejecución de un canal enterrado en el lugar de La Angariella.

El ferrocarril de Langreo. Llega a este entorno el 18 de enero de 1885. Señalemos que desde agosto de 1847 ya está ubicado en el "prau" del Avellano, lugar de Alameda, el nuevo Ayuntamiento. Desde la estación hasta el túnel de La Angariella, para salvar el desnivel se debe realizar un terraplén. El curso del caudal de agua pasada por el molino, presenta una serie de inconvenientes: el primero, el llamado hoy El Paso. El curso de agua se lleva hasta el "prau" del Avellano, frente al edificio del nuevo Ayuntamiento, mediante un cauce enterrado. En la zona de La Angariella, se corta el terraplén y se construye un puente metálico sobre el curso de agua, para el paso de la vía férrea.

La nueva urbanización. Las primeras viviendas que se construyen en el "prau" del Avellano son: el nuevo ayuntamiento (15/08/1847), de planta baja y planta alta de unos 70 metros cuadrados, junto con dos viviendas colindantes particulares. A finales de la década 1890 se construyen las viviendas, popularmente conocidas como Casa la Valliquina y Casa de Calvo, y el Hostal del matrimonio Fructuoso-Silveria. El saneamiento de este grupo de viviendas se conduce al curso de aguas del molino. En década de los 1900 se construye el edificio del Grupo Escolar. Dispone de planta semisótano, su cimentación está ejecutada sobre el primitivo terreno de la vega. En esta planta en el lateral derecho, están ejecutados los aseos públicos y en su lateral se ubica una fuente para suministro de agua potable. A finales de esa época se empieza a construir el nuevo Ayuntamiento sobre el solar del antiguo. El saneamiento de estos dos edificios se conduce al curso del agua del molino.

En este caso la evacuación de las aguas del molino, se dividen en dos partes. Una es la antigua, la que hemos descrito y la segunda, se hace por un curso de agua que divide el "prau" La Sota en dos partes, pasa la vía férrea y sigue hacia la zona de las viviendas anteriormente descritas y ya frente al Ayuntamiento se une al otro curso de agua. En la década de los años 1930 se construye La Casa de Don Aurelio; en la de 1940 se edifica el Teatro Virginia. En su lateral derecho, antes de entrar en el Somar estaban ubicados los aseos del inmueble. La evacuación se conduce al curso de agua del molino.

El cronista local Xuacu el Confiteru en los años 1920/1930 clamaba en sus crónicas la gestión de las aguas fecales al aire libre en la misma plaza del Ayuntamiento por los malos olores y porque era un tema real de preocupación ambiental. En una reforma de la pavimentación de la plaza se encauzaron estas aguas fecales con un saneamiento enterrado.

Curiosidades. Cuando jugábamos en la plaza a la pelota, en ocasiones en una patada, el balón entraba por un agujero que existía bajo la fuente. Entonces nosotros abríamos los grifos, conocedores de que la pelota la recuperaríamos junto a Casa de Don Aurelio. Desde este lugar hasta la venta, las aguas estaban al aire libre y se pescaban anguilas. Por otra parte, el curso del agua, en la zona de lo que hoy es avenida de San Frechoso, se pescaban truchas.

Saneamiento actual. El caudal de agua se cerró con el replanteo de la futura barriada de San Inés, a principios de los años 50, y la gestión de las aguas fecales se resolvió con un saneamiento enterrado.