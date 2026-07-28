Adiós, amigo Sanzo

Han pasado ya los días necesarios para que nuestro cuerpo y alma empiecen a asimilar la ausencia de un buen hombre.

Como bien decía Mario Antuña en su emotivo artículo, ha dejado una auténtica legión de "Sanzistas" en El Entrego y fuera de sus fronteras, porque Sanzo era internacional.

He sido testigo de cómo en sus últimos días en el hospital, así como en los de su sepelio, muchísima gente, de todas las edades, acompañó a su familia en el dolor por una pérdida tan grande.

A toda esa legión Sanzista, gracias; y creo hablar en nombre de su familia cuando lo digo desde lo más profundo de su corazón.

Al Hospital Valle del Nalón, al personal sanitario que lo trató y cuidó, gracias, pues además de todas las atenciones médicas, también tuvo las humanas, y eso se agradece mucho.

A sus amigos de la Universidad, del Coro San Andrés, de las tertulias futbolísticas, ciclistas o de todo tipo que se mueven por El Entrego, a sus alumnos de muchas promociones y generaciones que pasaron por su academia, a sus compañeros de trabajo en la mina, en fin, a todos los que formáis parte de esa incontable legión Sanzista, sin duda alguna nos queda un trago amargo de sorber.

Ese culete ya no va a saber igual, esa comida en el Zamorano, que se prolongaba hasta que el sonido de bajar las persianas nos anunciaba el cierre y que era hora de levantarse de la mesa; esa tertulia futbolística en la que se encargaba de toda la logística previa y de las viandas necesarias para acompañarla; esos viajes y tertulias con sus colegas de la Universidad de hace más de 50 años, y que Sanzo siempre hacía posible que hubiera un motivo para volver a verse; en fin, todos los que compartimos con él tantos momentos, nos queda un vacío que va a costar mucho volver a llenar nuevamente.

Se nos ha ido todo un caballero en el buen trato, en el lenguaje fino, en saber estar y ser, todo un paisano en su ejemplo de vida y sobre todo un amigo, muy amigo de sus amigos.

Descansa ya en paz, querido amigo, tu familia aún te llora, pero se sienten orgullosos de tu legado. Xuan tu nieto sigue dando los primeros pasos en su vida y seguro que cuando sea mayor y pasee por las calles de El Entrego, mucha gente le dirá "yo conocí a tu abuelo, Sanzo, y soy parte de esa legión Sanzista que tanto lo echa en falta".

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Marcia Barreñada es exalcalde de Laviana y gran amigo de Jesús Montes Sanzo