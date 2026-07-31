Gracies, presidente.

Durante estos días se ha escrito mucho sobre Jesús. Del minero. Del profesor. Del amigo. Del marido, del padre y del abuelo.

Nosotros queremos hablar de Sanzo. Del presidente. Del compañero. Del hombre que durante tantos años entendió que un coro es mucho más que un grupo de personas que cantan: es una familia.

Cuando asumió la presidencia del Coro San Andrés "Sergio Domingo", recibió el testigo de un proyecto que ya había echado a andar gracias al trabajo de quienes le precedieron. Y lo hizo como hacía todo en la vida: con humildad, con responsabilidad y con una dedicación incansable.

Sanzo no buscaba reconocimientos. Prefería el trabajo silencioso, ese que casi nunca se ve, pero sin el que nada sería posible. Detrás de cada concierto, de cada viaje, de cada encuentro y de cada iniciativa había horas de reuniones, llamadas, gestiones y preocupaciones que asumía con naturalidad, porque entendía que esa era su manera de servir al Coro.

Si algo consiguió fue consolidar un proyecto que hoy forma parte de la vida cultural de L'Entregu. Los "Encuentros con la Música" crecieron y se fortalecieron durante esos años, manteniendo vivo el espíritu con el que nacieron y convirtiéndose en un espacio donde la música era solo el principio de algo mucho más importante: la amistad.

Gracias a esa forma de entender el movimiento coral, el Coro San Andrés "Sergio Domingo" estrechó lazos con agrupaciones de toda España. Coros como "Ipar Alde", de Derio; "Yerbabuena", de Fiñana; o "Gregorio Gea", de Valencia, dejaron de ser invitados para convertirse en amigos. Sanzo disfrutaba recibiéndolos en L'Entregu y haciendo que cada visita terminara con un abrazo y el deseo compartido de volver a encontrarse.

Esa manera de entender el Coro volvió a hacerse visible cuando la DANA golpeó con dureza Valencia. Sin dudarlo, impulsó conciertos solidarios para apoyar a nuestros amigos del Coro "Gregorio Gea". Porque para él la música no terminaba cuando acababa un concierto; también servía para estar cerca de quienes atravesaban momentos difíciles.

Sus dos últimos grandes proyectos reflejan mejor que ninguna palabra el cariño que sentía por esta casa. El libro conmemorativo "25 años de Encuentros con la Música" y el disco "L'ultimu..." son el testimonio de un trabajo hecho con ilusión y del deseo de preservar la memoria de un proyecto colectivo que él tanto quería.

Dentro de unas semanas celebraremos una nueva edición de los "Encuentros con la Música". Gran parte de ese trabajo ya estaba preparado por Sanzo. Será inevitable notar su ausencia. Pero también será imposible no encontrarlo en cada detalle, en cada coro amigo que vuelva a L'Entregu y en cada persona que siga creyendo, como él creyó siempre, que la música tiene el poder de unir.

Desde el Coro San Andrés "Sergio Domingo" no queremos despedir únicamente a quien fue nuestro presidente. Queremos dar las gracias al amigo que cuidó de este proyecto como si fuera suyo, que dedicó su tiempo sin pedir nada a cambio y que nos deja la responsabilidad de continuar el camino que ayudó a fortalecer.

En octubre volverá a sonar la música. Y cuando se abran las puertas de una nueva edición de los "Encuentros", sabemos que todos miraremos, aunque solo sea por un instante, hacia el lugar donde tantas veces estuvo Sanzo, pendiente de que todo saliera bien.

Ese día volveremos a echarle de menos.

Pero también volveremos a darle las gracias.

Gracies, presidente.

......................................................................................

Pablo García Rozada, Alfonso García-Valles Fernández, José Manuel Miranda Ledo y Juan Argüelles Calleja, la Junta Directiva del Coro San Andrés "Sergio Domingo"