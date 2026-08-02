Cuando los pisos decidieron volar

No se pueden poner puertas al campo, pues su propia naturaleza no lo admite, pero siempre es conveniente y, además, necesario, sobre todo en estos tiempos en los que la especulación urbanística no deja de galopar febrilmente, colocar tabiques separadores para impedir la excesiva ventilación del metro cuadrado .

"Los pisos están por las nubes, no hay quien pueda con los precios de las viviendas, como sigamos a este paso no sé a dónde vamos a llegar"… frases parecidas las escuchamos a diario. El tema de la frenética venta de pisos ("hay veces que no me da tiempo a anunciarlos y ya me los quitan de las manos", aseguran algunas agencias inmobiliarias) se ha convertido en una moneda de uso común. Y lo mismo ocurre con los alquileres. ¿Quién no se ha enterado de un sinfín de desorbitados precios, no solo en zonas céntricas, sino en lugares alejados de la periferia? Qué me vas a contar a mí, yo sé de un quinto piso sin ascensor en tal sitio o de un habitáculo de apenas treinta metros cuadrados en el barrio de cual, y todo ello por no menos de 600 euros o de una cantidad aproximada.

Se comenta el tema en los bares, en las peluquerías, en las tertulias y en cualquier mentidero público, y todos parecemos expertos topógrafos. Indagamos metros de superficie, comparamos precios con salarios mensuales, ponemos ejemplos de todo tipo: los jóvenes que no tienen trabajo, la pareja que, aunque trabajen los dos, no puede costearse una vivienda…, y así; pero, al final, siempre acabamos convencidos de que los pisos vuelan. Ese es el momento en el que nos miramos unos a otros, quizás preguntándonos cómo es posible semejante escenario, mas pronto aterrizamos en la realidad: no solo están por las nubes, sino que, en un par de horas, ya han volado por encima de ellas.

Apenas hay discusión alguna sobre la radiografía que se comenta: nadie niega el mal de altura de los precios. Donde empiezan a extenderse las primeras manchas es sobre su origen: que si el sistema, que si el gobierno de turno, que si la coyuntura económica. Y donde ya el debate comienza a sufrir algún tipo de vértigo, es en lo relativo a la cirugía más conveniente.

De una parte, no faltan nunca los defensores de la más estricta libertad, ya se sabe, esa que acaba proyectando su sombra sobre ellos mismos. El Estado es una rémora, dicen, salvo, naturalmente, cuando se trata de llamar a la puerta solicitando algún tipo de ayuda para sus negocios particulares. En el otro lado se encuentran los partidarios de una intervención pública enérgica, de un desafío a la lógica capitalista, la primer interesada en que los precios traspasen la estratosfera, dado que su valor está determinado por la forma de mercancía que adquiere la vivienda y, por tanto, sujeto a los ritmos y necesidades de la producción.

Es cierto, como comenta Slavoj Žižek, filósofo esloveno, que el capitalismo impregna tanto nuestra vida cotidiana que aceptamos catástrofes globales (el colapso climático, entre tantas); mas no es menos verdad, como él mismo dice, que hay una necesidad urgente e inevitable de enfrentar su violencia sistémica. Se trata, en todo caso, de imaginar un futuro distinto. Aumentar el parque público, agilizar trámites burocráticos, regular el mercado de alquiler y movilizar pisos vacíos son algunas de las recetas. La pregunta es, digestiones aparte, si este menú resulta muy costoso en la actualidad, visto su tardanza para llevarlo a la mesa. Mientras escribo estas líneas, escucho en la televisión que en Extremadura acaban de aprobar un aumento del 500% para la tauromaquia. Queda claro que hay quienes (en este caso PP y Vox) no tienen ningún reparo en usar una mantelería de lujo.