Opinión
La Virgen del Otero, sentimiento afecto
Ante el inicio de las fiestas patronales de Pola de Laviana
Nuestra Señora del Otero o Virgen de la Asunción es la patrona de Pola de Laviana desde 1654, según reza en los libros de fábrica del archivo parroquial, pero parece ser que fue mucho antes ese patronazgo. En la campa del Otero esta virgen local reina como una madre amantísima y vela desde época inmemorial por sus gentes que habitan en la Arcadia feliz, a las orillas del padre Nalón. Si tenemos en cuenta que la carta Puebla en materia de repoblación para el alfoz de Laviana se sitúa en 1284, reinando Alfonso X el sabio, pues la iglesia parroquial coincide con esa lejana fecha.
Y mentar a la Virgen del Otero es referirse a un sentimiento poderoso que los lavianeses y polesos especialmente llevan en su ADN. La advocación por esta “Señora” es generalizada en estos entornos y tanto creyentes como no creyentes observan a su patrona como una figura que forma parte de ellos y supone una representación de la vida misma que vive en sus corazones. Nuestra Señora del Otero envuelve a toda la población polesa y al igual que Fray Zeferino González, Armando Palacio Valdés, Fray Ramón Martínez Vigil, Maximiliano Arboleya, el Padre Valdés o Emilio Martínez sentían hacia su Virgen una especial advocación, lo mismo ocurre con los actuales habitantes de este concejo solidario y animoso. La Virgen del Otero es sinónimo de afecto, veneración, amor, caridad, encuentro, nobleza, gloria, pasión y verdad. Y María es la fuerza que empuja a los de aquí a ser mejores, a superarse ante las adversidades y a conformar un espíritu de unión que es todo un ejemplo de ser y estar.
Viva la Virgen del Otero y que los festejos locales sean momentos de camaradería y esencia de buen vivir. A los difuntos amados, el recuerdo imposible y a los existentes, paz y entendimiento. ¡Abrazos!
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